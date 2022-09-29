Прогулки по Томску. Путеводитель по Заозёрью

29 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Один из старейших районов Томска, Заозёрье, в XVII веке основали выходцы из Углича.

В далекий Томск жителей Поволжья сослали в качестве наказания за убийство царевича Дмитрия, последнего наследника престола из династии Рюриковичей. В конце XIX века район облюбовали купцы, связанные с рыбным промыслом, хлебопромышленники и речники.

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

От центральной части города район был отделен длинным озером, называвшемся Веселишным, а позже Вильяновским. Из-за него Заозерье ежегодно терпело наводнения. Регулярно предлагалось построить дамбу, дома на сваях или осушить озеро путем отвода воды через обводные канавы. На деле, озеро, вероятнее всего, было притоком Томи, весной наполнявшимся благодаря вешним водам. Чтобы спастись от наводнений, жители сваливали в русло рукава мусор и навоз, и постепенно оно действительно высохло. В документах к началу ХХ века озеро так и стало называться — Высохшим, а потом и вовсе Сухим. Сейчас на его месте находятся Центральный рынок, ДЮСШ №3 и стадион «Юность», администрация Томского района и жилая девятиэтажка на К. Маркса, 54. Отдаленность и долгая изоляция от центра города, способствовала сохранению в Заозёрье исторической застройки конца XIX — начала ХХ веков. Здесь есть, на что посмотреть во время пешей прогулки.

Временами в Заозёрье кажется, что из современного города ты попал в деревню прошлого Фото: Серафима Кузина

Начало маршрута

Район Заозёрье выглядит, как скошенный к югу клин. С юга на север район пересекают улицы Мельничная, Войкова и Водяная, соединяемые многочисленными переулками. Их названия — Сухоозёрный, Картасный — «картас» с тюркского «черная вода», Заозёрный, указывают на когда-то «водный» характер этой территории.

Границы района:

с северо-запада — ул. Бердская;

с северо-востока и востока — пр. Ленина;

с юго-востока — ул. Карла Маркса;

с юга — пер. Войкова;

с запада — ул. Мельничная.

Гуляя по Заозёрью, практически невозможно заблудиться. Нужно лишь помнить, что повернув на восток, вы попадете на пр. Ленина, а повернув на запад — к реке Томи.

Как добраться? До остановки «Переулок 1905 г.» на любом из автобусов или троллейбусов, после чего пройти по одноименному переулку по направлению к реке. Пересечь ул. К. Маркса и оказаться на площади 1812 г., перед зданием Речвокзала. Справа от него и будет брать свое начало ул. Войкова.

Что рядом? Знаменитое здание складов купца Горохова справа от здания Речного вокзала, набережная реки Томи, площадь 1812 года с памятной стелой, поставленной десять лет назад.

Войкова — тихая улочка, сохранившая дух Старого Томска, хотя и изрядно потрепанная жизнью Фото: Серафима Кузина

В начале улицы Войкова вас встретит смесь эпох: здесь и деревянные доходные дома конца XIX века, и позднесоветские пятиэтажки, и пара образцов капрома 2000-х. Но мы минуем их и направимся к первой точке нашего маршрута.

Усадьба Родюкова

Усадьба Родюкова. Ул. Войкова, 6, 8, 8с.7, 8а. Мы начнем нашу прогулку немного южнее границы района, от дома № 8 по улице Войкова. Прежнее её название — Знаменская — было дано по имени местной церкви. В начале ХХ века дом был построен купцом, крупнейшим томским хлеботорговцем Алексеем Родюковым, выходцем из Нарыма и одним из самых известных жителей этого района в то время. По спискам домовладения, здесь, в Заозерье, его семье принадлежали девять строений. Дом №6 тоже входил в усадьбу Родюковых, как и примыкающие склады — по адресу 8, стр. 7 можно увидеть их стены, выходящие на берег Томи.

Бывший купеческий особняк Родюковых, дом №8 Фото: Серафима Кузина

Во время Великой Отечественной Войны бывший купеческий особняк стал «шарашкой» — так называли спецтюрьмы НКВД. В них содержали ученых, конструкторов, изобретателей чтобы они занимались исследованиями и разработками новых технологий и систем вооружения. В томской «шарашке» находились заключенные Особого технического бюро 172 из ленинградской тюрьмы «Кресты», занимавшиеся разработкой новых артиллерийских систем.

Дом № 8а на Войкова, возможно, был частью усадьбы Фото: Серафима Кузина

Что поснимать? Старинные кованые перила и камин в самом здании №8, стены складов со стороны реки — прекрасный фон для фотосессии, открывающийся вид на реку, панораму улицы Войкова.

Что рядом? Войкова, 2а — здание бывшей конторы соединённой пароходной компании в 1917-1918 годах, деревянных доходные и жилые дома.

Дом настоятеля

Дом настоятеля, ул. Войкова, 10. Дом под номером 10 принадлежит настоятелю Знаменской церкви. Был построен в начале ХХ, и восстановлен в 2016 году по Муниципальной программе сохранения исторического наследия, вместе с домами №12 и №14.

Дом №10 на Войкова. Капитальный ремонт и реставрация фасадов производились в 2010-х годах на средства муниципалитета, жители вкладывались в благоустройство. Фото: Серафима Кузина

Дом №12, так же восстановленный в рамках муниципальной программы Фото: Серафима Кузина

Что поснимать? Линейку восстановленных домов, деревянную резьбу, панораму улицы.

Усадьба Валгусова

Усадьба Валгусова. Войкова, 14. Нарядные дома под номерами 14 и 14/1 принадлежали еще одному выходцу из Нарыма, купцу-рыботорговцу и золотопромышленнику Семену Валгусову.

Об усадьбе сегодня можно найти не так много информации. Дом №14 не просто сохранился, а еще и находится в хорошем состоянии. Во время кампермонта на средства города были заменены перекрытия, отремонтирована кровля и установлена пожарная сигнализация. Фото: Серафима Кузина

Как пишет томская исследовательница Татьяна Назаренко, к купцу в городе относились хорошо — будучи необразованным и неграмотным, Семен Степанович имел репутацию отзывчивого и честного человека. Он много жертвовал на городские нужды, в частности, «в 1887 финансировал строительство 2-этажного каменного дома по проекту архитектора П.П. Нарановича и передал его „в вечное пользование“ Обществу попечения о начальном образовании для устройства в нем Бесплатной Народной библиотеки. В дарственной он написал „с искренним желанием, чтобы со временем все жители города были грамотными“». Это здание на перекрестке ул. К. Маркса и пер. 1905 г., в котором размещался кинотеатр им. Ивана Черных, а сегодня располагаются магазины.

Дома Валгусова на улице Войкова. Фото: Серафима Кузина

Что поснимать? Само здание и цветник возле него, панораму Знаменской церкви и усадьбы.

Знаменская церковь

От усадьбы Валгусовых подходим к Знаменской церкви, выстроенной в стиле сибирского барокко. Храм берет свое начало в 1703 году, с деревянной церкви, заложенной выходцами из Углича на месте упраздненного женского монастыря.

В 1984 году разрушенное здание церкви было поставлено на госохрану, как памятник культуры. Восстанавливали его с 1991 по 2005 г. Фото: Серафима Кузина

После пожара, уничтожившего деревянную церковь, в период с 1789 по 1810 годы, была построена каменная с двумя приделами. Церковь получила свое название от Абалакской иконы Божией Матери «Знамение», которую угличане привезли с собой в Томск. Кстати, сама улица ранее тоже называлась Знаменской. Имя революционера Петра Войкова, вошедшего в историю в роли одного из убийц семьи Николая II, она получила только в 1927-м году.

В 1930 году Знаменский церковный совет решил передать часть колоколов и несгораемый шкаф «на дело индустриализации страны». Пять колоколов остались в храме: самый большой из них весил 99 пудов, самый маленький — 1 пуд. Но вскоре большой колокол тоже сняли с колокольни, а через год и сама церковь была закрыта. Восстановление церкви началось только в 1991 г., колокола вернули на место в 2004-м. Фото: Серафима Кузина

Что поснимать? Здание Знаменской церкви, заложенное еще в конце 18 века, богатое мозаиками с наружной стороны, часовней и симпатичной православной детской площадкой с куполами.

Виды Заозерья

Дома и усадьбы горожан. Войкова, 13, 15, 15а. Обойдем церковь справа, и двинемся дальше по Войкова. Несмотря на прошедшие годы, бывшая Знаменская сохранила облик исторической застройки. Здесь есть дома, у которых стоит остановиться и рассмотреть их повнимательнее. Вот, например, каменный особняк конца XIX века по адресу ул. Войкова, 15. Он, как большинство строений в Заозёрье, выполнен в классическом стиле.

Дом под номером 15 — часть одной из типичных купеческих усадеб, состоявших из жилого дома, конторы, лавки и склада. На Знаменской таких хватало — и Родюковы, и Валгусовы, и Баранчуков. Фото: Серафима Кузина

Герань в окнах, как и коты, один из самых уютных атрибутов старой деревянной застройки. Мода на этот цветок в России набрала обороты еще в 19 веке, после того, как в 1795 году английский король Георг III подарил садовую герань Екатерине II. В листьях растения содержится большое количество эфирного масла. Фото: Серафима Кузина

«Рыбная деревня»

Жилой дом. Пер. Сухоозерный, 11. Пересекающий Войкова переулок Сухоозерный, идущий от прибрежной Мельничной до ул. Карла Маркса, совсем короток. Но и на нем можно найти интересные дома. Следующая наша остановка у дома по переулку Сухоозёрному, 11. Здесь мы видим жилой дом с каменным цоколем — памятник деревянного зодчества, богато украшенный деревянной резьбой с растительными орнаментами. По данным областного Центра по охране памятников, владельцем его в 1915 году был рыбопромышленник Егор Павлов.

Жилой дом, пер. Сухоозерный, 11 Фото: Серафима Кузина

Дом купца Павлова, пер. Сухоозёрный, 13. Двигаясь далее по Сухоозёрному переулку, мы увидим еще один интересный архитектурный памятник, построенный по заказу все того же рыбопромышленника Павлова. Он любопытен не только своим деревянным и каменным декором: первый этаж здания выполнен в псевдорусском стиле, второй — в классическом для таких резных домов в Томске, но и конструктивными изменениями. В 1950-х с одной из сторон здания была сделана пристройка. Ее так же украсили деревянной резьбой, но отличия между двумя частями хорошо видны: слева — старая часть, справа - сер. ХХ века.

Сейчас в здании расположен Институт повышения квалификации работников культуры, искусства и туризма Фото: Серафима Кузина

Дом с торговой лавкой. Ул. Войкова, 21. Напротив домов Павлова расположен ещё один «рыбный» адрес — Войкова, 21. Дом с кирпичным цоколем, где располагалась торговая лавка, и резным деревянным жилым верхом до революции принадлежал рыбопромышленнику Михаилу Каменецкому, пишет краевед Роман Петрушин.

Дом с резной «короной» выходит на перекресток Войкова и Сухоозерного Фото: Серафима Кузина

Томские купцы знали толк в маркетинге — чем наряднее дом, тем лучше, видать, идут дела у хозяина.

​​К такому и в лавку за рыбой не грех заглянуть! Фото: Серафима Кузина

Дома обывателей

Жилой дом 1897 г. постройки. Ул. Войкова, 23. Мимо него вы не пройдете — резной памятник архитектуры федерального значения привлекает внимание сложной резьбой и интересными орнаментами.

В Заозёрье маловато ярких красок, зато атмосферности хватает Фото: Серафима Кузина

Дом городского обывателя. Ул. Войкова, 38. Продолжаем поход по Войкова и движемся до перекрестка с Картасным переулком, где и находим на чётной стороне здание под номером 38. Это типичный дом городского обывателя среднего достатка. Раньше именно такие семейные гнезда преимущественно и заполняли улицы Заозёрья.

Несмотря на простоту, дом заметен своими наличниками Фото: Серафима Кузина

Следующий переулок, пересекающий Войкова, это переулок Заозёрный. Когда-то он был тихим, застроенным, в основном, частными деревянными домами, больше напоминавшими деревенские избы, а сейчас здесь активно ведется многоэтажное строительство. По нему мы выйдем на улицу Водяную, и продолжим наш путь на север.

Здесь нас сразу встретят одноэтажный деревянный дом №23, отремонтированный хозяевами, но сохранивший исторические наличники:

Водяная, 23 Фото: Серафима Кузина

На другой стороне — ещё один типичный для рубежа прошлых веков, теперь уже доходный, дом для небогатой публики под №22. А напротив него — №23а — кирпичный купеческий особняк, выстроенный в конце XIX века в классическом стиле.

Дома на ул. Водяной Фото: Серафима Кузина

Старейшина. Ул. Водяная, 33. Конечной точкой нашей прогулки станет невзрачный, но ценный дом по адресу ул. Водяная, 33. Это один из старейших домов, сохранившихся в Томске. Он был построен в 60-х годах XIX века. Отличительной деталью небольшого домика является фронтон с полукруглой аркой, обшитый расходящейся рейкой. Благодаря этому, он похож на восходящее или, скорее, закатное (учитывая ориентацию здания на запад) солнце.

Старый дом на Водяной Фото: Серафима Кузина

Это далеко не все, что стоит увидеть в Заозёрье — есть ведь еще и улица Мельничная со старинной мельницей, и полузаброшенная пристань, и другие удивительные уголки этого района. Но это сюжет уже для другой прогулки.

Текст: Сергей Мальцев, Елена Фаткулина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».