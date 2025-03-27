В Томске зафиксировано снижение стоимости квадратного метра в новостройках

27 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За месяц в Томске снизилась стоимость квадратного метра в новостройках. Об этом сообщают аналитики сервиса Яндекс Недвижимость.

Так, в марте стоимость «квадрата» составляла 168 тыс. рублей. За месяц она уменьшилась на 2,2%. При этом отмечается и снижение доступных предложений на 6,9%. Таким образом средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 9,2 млн рублей, а средняя площадь лота в Томске составляет 62,2 кв. метров.

Между тем, по данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей. Росте цены зафиксирован в 11 из 16 мегаполисов.

Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Санкт-Петербурге (-4,7% до 263 000 рублей), Краснодаре (-3% до 145 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-1,3% до 140 000 рублей). В Перми (-0,3% до 156 000 рублей) и Нижнем Новгороде (-0,1% до 185 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в марте 2025 года увеличилось на 3,2% относительно февраля, что связано с маркетинговой активностью девелоперов. Доля покупок объектов с рассрочкой в структуре сделок на первичном рынке растет.

В марте миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра стали Москва (+2,4% за месяц до 403 000 рублей за кв. метр), Санкт-Петербург (-4,7% до 263 000 рублей за кв. метр), Казань (+1,1% до 236 000 рублей за кв. метр), Нижний Новгород (-0,1% до 185 000 рублей за кв. метр) и Новосибирск (+0,8% до 169 000 рублей за кв. метр)

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