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Ледоход на Оби в Томской области прошел 56 км

Город, Паводок, Томские новости, ледоход паводок интересные новости Томска Ледоход на Оби в Томской области прошел 56 км

За сутки ледоход на Оби в Томской области прошел 56 км. Сейчас его голова находится в деревне Киндал Каргасокского района.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в трех муниципалитетах сохраняются шесть переливов дорог глубиной от 30 до 40 сантиметров: три — в Тегульдетском районе, два — в Чаинском, один — в Кривошеинском.

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