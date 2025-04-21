Ледоход на Оби в Томской области прошел 56 км

21 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За сутки ледоход на Оби в Томской области прошел 56 км. Сейчас его голова находится в деревне Киндал Каргасокского района.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в трех муниципалитетах сохраняются шесть переливов дорог глубиной от 30 до 40 сантиметров: три — в Тегульдетском районе, два — в Чаинском, один — в Кривошеинском.

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