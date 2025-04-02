Еще одна томская школа начнет принимать детей с аутизмом в обычные классы

2 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Строящаяся школа на ул. Высоцкого в Томске планирует принимать в общеобразовательные классы детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом сообщила на прошедшей сегодня, 2 апреля, пресс-конференции Ирина Гришаева, председатель Ассоциации родителей детей с аутизмом «АУРА».

— Совместно с департаментом образования мы реализуем проекты по включению детей с аутизмом в общеобразовательные классы через ресурсную зону. Сейчас в школе «Эврика-развитие» по такому проекту обучается 21 ребенок, в школе «Открытие» — 19 детей. И на данный момент достигнуты договоренности с департаментом образования в том, что в новой строящейся школе на Высоцкого такой проект тоже начнет работу, и те дети, которые в течение года посещали подготовку к школе, будут туда приняты, — рассказала Ирина Гришаева журналистам.

Она добавила, что количество зачисленных детей будет зависеть от количества открытых первых классов в школе. Согласно нормам СанПиНа в одном классе может обучаться не больше двух человек с РАС.

В свою очередь заведующая детским отделением Томской областной клинической психиатрической больницы Лариса Варанкова отметила, что за последние годы число детей с РАС увеличивается. Так, в 2024 году по Томской области было рассмотрено 890 обращений в рамках диагностики аутизма, а за три месяца этого года — уже порядка 300. На сегодняшний день, по словам Варанковой, в Томской области на учете стоят 490 детей.

— С медицинской точки зрения никто не сможет ответить на этот вопрос, почему идёт рост. Сейчас этиологически предполагается два вида [причин] — это генетические и средовые факторы. Имеет значение как здоровье мамы, её заболевание во время беременности, прием препаратов, осложнения в родах; так и генетические предпосылки. На данный момент выявлено более ста генов, которые ассоциируются с РАС. Их сочетание [генетических и средовых факторов] могут привести к появлению проблем у детей, — объясняет врач.

Рост числа обращений от родителей детей с РАС отмечает и президент томского благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. По ее словам, в 2023 году к ним в центр обратились 25 семей, в 2024 — 30, а за последние три месяца — уже 12. Также Григорьева обращает внимание, что если 10 лет назад в Томске на первом месте по количество обращений были дети с ДЦП и неврологическими заболеваниями, то теперь — дети с аутизмом.

— Недавно на встрече с губернатором в рамках благотворительного марафона я говорила, что много обращений от родителей детей с аутизмом, и хотелось бы, чтобы наши власти думали в сторону создания реабилитационного центра и для таких деток. Если разговор идет о том, что будет построена многопрофильная больница — чтобы обращали внимание и на детей с такими диагнозам в рамках государственной программы. Чтобы не только частные центры оказывали эту помощь, а делалось больше на государственном уровне, — считает Григорьева.

Напомним, 2 апреля во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. Это заболевание относится к группе психических расстройств и характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации. В Томске таким детям помогают специалисты Томской областной клинической психиатрической больницы и томский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

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