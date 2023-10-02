Пожар на Войкова: что будет с пострадавшим домом

2 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Неделю назад в Томске от пожара пострадал еще один дом, относящийся к объектам деревянного зодчества, подлежащим охране.

Напомним, крыша трехэтажного жилого многоквартирника на ул. Войкова, 22 загорелась вечером в воскресенье, 24 сентября. Она выгорела практически полностью, пострадало жилье на втором и третьем этажах. По данным администрации Ленинского района Томска, в доме девять квартир. В них зарегистрировано 16 человек, в том числе, пятеро детей. Если бы такой пожар случился зимой, ситуация была бы гораздо хуже — после проливки водой и ее последующего замерзания, дом пострадал бы гораздо сильнее. Огонь уничтожил и часть уникального деревянного декора столетнего дома — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Но здание, построенное в 1917 году, не относится к категории аварийных, до пожара оно было в приемлемом состоянии. Дом является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. Также здание было включено в проект предмета охраны исторического поселения, как одна из видовых точек панорамы Знаменской церкви. Одна из самых эффектных точек обзора находится со стороны переулка Сухоозерный. Заозерье — один из старинных районов Томска, расположенных вдоль реки Томи в центре города и имеющий значительный туристический потенциал. Подробнее о его значимых объектах можно почитать в нашем путеводителе.

Сейчас внимание горожан приковано к развитию ситуации: в условиях приближающейся зимы, необходимо принятие срочных решений по ремонту и планирование последующего восстановления дома. Выясняются и причины возгорания:

«В настоящее время по факту пожара проводится процессуальная проверка, в рамках которой назначено пожарно-техническое исследование. Его проводит отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ГУ МЧС России по Томской области», — сообщили «Томскому Обзору» в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством РФ».

Мэр города Дмитрий Махиня на минувшей неделе упомянул тему пожара у себя в телеграм-канале, написав: «Побывал сегодня на ул. Войкова, где в выходные в доме из списка-701 произошёл пожар. Здание, даже в таком плачевном состоянии, как сейчас, является архитектурной и культурной ценностью для Томска. Его нужно обязательно сохранить. На месте дал поручение главе администрации Ленинского района Андрею Дорошу и профильным заместителям найти средства для оперативной консервации дома. Сделаем качественную консервацию, далее будем искать возможности восстановить здание».

В то же время, жителям Войкова, 22, стало известно, что часть чиновников хотят признать дом аварийным и не заморачиваться вопросами ремонта, в обход обещания мэра:

— У нас сгорела, по сути, одна крыша и холодные тамбуры. Квартиры все залитые, но на первом этаже можно жить, нужно только посушить это все, — рассказала «Томскому Обзору» Наталья Казанцева, одна из жительниц дома, чья квартира пострадала при пожаре. — Власти хотят признать этот дом аварийным. Но мы этого не хотим! Дом находится территориально удобно, мы привыкли жить там. Мы хотим, чтобы наш дом восстановили. На наш дом на следующий год на замену систем отопления выделено около 10 млн рублей, если я не ошибаюсь. Бумага официальная есть. Я считаю, что эти деньги в данный момент можно перенаправить и сделать крышу людям. Дешевле же восстановить дом, чем людей расселять и потом они будут пять лет где-то мыкаться. Да и мы, все жители, хотим вернуться в свои квартиры. Я хотела записаться к мэру, говорила, что жительница этого дома. Но туда пробиться что-то нереальное.

Случай Войкова достаточно сильно выделяется из череды происшествий с деревянной застройкой — он, отчасти, напоминает ситуацию с пожаром на Кузнецова, 30, произошедшим в начале нулевых. Тогда именно с восстановления этого здания началась работа по системному приведению в порядок деревянного зодчества в Томске под патронажем тогдашнего губернатора Виктора Кресса. Сейчас команда губернатора Владимира Мазура и мэра Дмитрия Махини имеет все возможности перезапустить нужный для города процесс уже в 2020-х. И на волне не просто интереса горожан к своему наследию, но еще и растущего туристического потока в Томск.

«Гибнут старинные дома из-за того, что лишены адекватного содержания. Ведь еще в начале нулевых и, по сути, списали как неликвидный убыточный фонд, от которого нужно избавляться (и избавлялись законными и незаконными способами). Чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, нужно заново восстанавливать систему эксплуатации старинных домов. А для этого необходимо создавать специализированные обслуживающие организации», — пишет томская журналистка Олеся Бутолина.

Еще одно отличие Войкова, 22 от многих других пожаров — его жители не хотят с помощью статуса погорельцев расстаться с жизнью в деревянном доме. Они готовы содействовать и восстановлению, и содержанию здания, более того, их поддерживает и местное соседское коммьюнити, выступая за ремонт и восстановление охраняемого дома, а не за превращение его в очередную заброшку.

Мы продолжим рассказывать о ситуации с Войкова, 22 в ближайшие дни.

Фото: Алена Попова

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