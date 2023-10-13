В пострадавшем при пожаре томском многоквартирнике на Войкова прошла независимая экспертиза

13 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пострадавшем после пожара трёхэтажном деревянном многоквартирнике на ул. Войкова, 22 провели независимую экспертизу. Согласно предварительным результатам межэтажные перекрытия и потолки здания — в хорошем состоянии. Окончательные выводы эксперта станут известны в конце следующей недели, сообщает жительница дома Наталья Казанцева.

— Депутат Иван Владимирович Андреев пригласил независимую подрядную организацию. Экспертизу делал Александр Стрелков. Он вчера и позавчера целый день был на доме, возился. Они это делают бесплатно для нас, — рассказала Наталья Казанцева «Томскому Обзору». — Вскрыли полы третьего этажа и даже сами удивились, что дом в хорошем состоянии. Получается, что там ремонту подлежит крыша вся и холодные тамбуры, а вот межэтажные перекрытия и потолки — все целое.

Как объяснили Наталье, их дом был купеческим и при строительстве его перекрытий закладывался 15-сантиметровый слой глины. Она не позволила дальше распространиться огню.

— Эксперт сделал вывод, что дом добротный. Если там сделать ремонт, то он еще 200 лет простоит. Но пока от властей ничего неизвестно, никакой информации официальной нет. Знаю, что вчера в мэрии было совещание в 9 утра, по моим сведения взяли курс вроде на капремонт. Насколько я вчера поняла, консервировать дом все же власти не хотят, считают это нецелесообразным. Скорее всего, будет ремонт. Но утверждать я это не могу, потому что я там не присутствовала, — поясняет Наталья.

По словам Натальи, официальные результаты осмотра обещают предоставить жильцам к следующей пятнице:

— Как мне сказали, долго будет идти даже не ремонт, его можно сделать за 2 месяца, а долго — волокита бумажная. Но холода же близятся. Нам, жителям дома, важно понять, что дальше будет со зданием, и если будет ремонт, то когда!

На данный момент все жители дома по-прежнему выступают за восстановление здания в ближайшие сроки:

— Все жители 100% за восстановление дома, и чем быстрее, тем лучше. Некоторые СМИ пишут, жители разделены, я знаю из первых уст, как ситуация есть. Мы все за восстановление, — утверждает Наталья.

Ранее сообщалось, что деревянный девятиквартирный жилой дом на ул. Войкова, 22 загорелся вечером в воскресенье, 24 сентября. В результате пожара пострадали крыша и холодный тамбур, а также часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей. Изначально, власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против этого и предложили отремонтировать здание. После этого была назначено повторное экспертное обследование. В прошлый четверг, 5 октября, в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Махиня сообщил, что по его итогам, пострадавший от пожара деревянный дом можно капитально отремонтировать.

Напомним, здание на Войкова, 22, построено в 1917 году и не относилось к категории аварийных. Дом является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. Также он включен в проект предмета охраны исторического поселения, как одна из видовых точек панорамы Знаменской церкви. Одна из самых эффектных точек обзора находится со стороны переулка Сухоозерный. Заозерье — один из старинных районов Томска, расположенных вдоль реки Томи в центре города и имеющий значительный туристический потенциал. Подробнее о его значимых объектах можно почитать в нашем путеводителе.

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