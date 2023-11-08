В Томске комиссия не признала дом на Войкова, 22 аварийным — в планах ремонт здания

8 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске межведомственная комиссия не признала трехэтажный деревянный дом на ул. Войкова, 22, пострадавший при пожаре в сентября этого года, аварийным и подлежащим к сносу или реконструкции. Из этого решения следует, что здание будет отремонтировано.

Как сообщается в ответе городской администрации на запрос «Томского Обзора», межведомственная комиссия не нашла оснований для признания деревянного многоквартирника аварийным. Обсуждение этого вопроса проходило на заседании 31 октября 2023 года.

В случае непризнания дома аварийным, администрация города берет на себя обязательства по проведению его капитального ремонта. Как уточняется в ответе, в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для разработки ПСД:

«Капитальный ремонт дома может быть проведен после разработки проектно-сметной документации и выделения денежных средств на проведение капитального ремонта. В планах выполнить ремонт в 2024 году», — говорится в ответе.

Также подтверждено, что в результате пожара, произошедшего 24 сентября 2023 года, пострадали крыша, чердачное прикрытие и тамбур. Физический износ здания по оценке специализированной организации ООО «ТомСтрой» составил 82,09%.

Напомним, деревянный дом на Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. Также он включен в проект предмета охраны исторического поселения, как одна из видовых точек панорамы Знаменской церкви. До пожара здание было в приемлемом состоянии и не относится к категории аварийных. Сейчас, помимо уже перечисленных повреждений, огонь уничтожил часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатом которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».