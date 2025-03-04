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Экс-директора томского санатория приговорили к 17,5 годам колонии

Город, Судебные дела, Томские новости, преступления педофилия интересные новости Томска правонарушения громкие дела Экс-директора томского санатория приговорили к 17,5 годам колонии

Колпашевский городской суд Томской области вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору санатория «Чажемто» Вячеславу Фишеру по делу о сексуальном насилии над детьми.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества Томской области, Фишер приговорен к 17 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 2 месяца.

Приговор вынесен по двум эпизодам по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее сообщалось, что Фишер был арестован в апреле 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, санаторий «Чажемто», располагающийся в одноименном селе, принадлежит администрации Томской области, работает с 1994 года. Фишер руководил учреждением с конца 2018 года.

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