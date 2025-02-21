Томичей приглашают на концерт к 8 Марта «Слабовольные, но не слабоумные»

21 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Профессорская квартира

В воскресенье, 9 марта, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет тематическое мероприятие к 8 Марта — «Слабовольные, но не слабоумные». Его участников ждут рассказы о современных женщинах под аккомпанемент рояля.

Как уточняют организаторы, специально к мероприятию мастер художественного слова Ольга Радионова подобрала веселые и жизненные произведения из творчества Наринэ Абгарян, Славы Сэ, Полины Санаевой и других писателей.

Вместе с рассказами будет звучать музыкальная импровизация пианиста Александра Петрова.

Гостям также обещают приветственное игристое.

Встреча в 18.00 пройдет по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1500 рублей.

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