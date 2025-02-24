Доля оптических абонентов томского «Ростелекома» выросла до 85%

24 февраля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» в 2024 году подключил интернет по оптической технологии в 19 тысяч домохозяйств Томска и области. Доля пользователей скоростным доступом в Сеть в базе провайдера увеличилась до 85%. Наибольшее количество новых абонентов зафиксировано в Томском, Колпашевском и Каргасокском районах.

В регионе компания строит новые волоконно-оптические сети связи и меняет устаревшие медные линии. Современная оптика позволяет по одному кабелю пользоваться несколькими телеком-услугами: скоростным интернетом, интерактивным телевидением, видеонаблюдением. Также «Ростелеком» предоставляет своим абонентам комплекс дополнительных цифровых сервисов и подписок для дома.

Например, популярностью среди клиентов провайдера пользуется детская подписка «MiXX вместе», в которой есть образовательная платформа «Ростелеком Лицей», электронные и аудиокниги, приложение с лекциями, подкастами и целым миром развлечений от «Wink Дети». Главный акцент сервиса — создание безопасной киберсреды для молодого поколения. Весь контент проходит фильтрацию, ограждая пользователей от потенциальных онлайн-угроз.

— Крайне важно, чтобы каждый клиент компании, вне зависимости от места проживания — будь то город или удаленные населенные пункты — имел равный доступ к возможностям, которые предоставляют современные цифровые технологии. Мы строим оптические сети связи и постоянно расширяем продуктовый портфель, чтобы соответствовать потребностям жителей области, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

— Мы предлагаем своим абонентам различные тарифные планы, которые адаптированы под разнообразные запросы. Можно подключить только интернет или в пакете с онлайн-кинотеатром Wink, или добавить еще мобильную связь, что позволит экономить на телеком-услугах, — подчеркнула заместитель директора по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

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