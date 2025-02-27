За год аренда малогабаритного жилья в Томске подорожала на 12%

27 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске резко подорожала аренда малогарабитного жилья. За год этот показатель увеличился на 12%, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Так, средняя стоимость аренды отдельных малогабаритных жилых помещений площадью до 32 кв. метров составляет 19,7 тыс. рублей в месяц. В абсолютном выражении этот показатель стал лишь 47-м среди крупных городов страны. В среднем же в России арендные ставки на «малогабаритки» выросли на 30,8% до 23 тыс. рублей. При этом положительная динамика было отмечена во всех 70 городах, попавших в выборку.

— За год предложение в сегменте увеличилось на 75%. Дело в том, что собственники квартир-студий в новостройках, купленных в предыдущие годы с инвестиционными целями, часто не могут их продать сейчас по желаемой цене, так как ипотека практически недоступна. Зато аренда подорожала, поэтому такие объекты можно выгодно сдавать. В этом году мы ожидаем дальнейшего роста ставок на них, но уже более умеренными темпами — основной скачок уже случился, — рассказал директор портала Павел Луценко.

Лидерами СФО по процентному приросту ставки стали Новокузнецк (+72% до 28,8 тыс рублей), Барнаул и Кемерово (+34% до 21 тыс рублей в обоих городах) и Омск (+33% до 20,4 тыс рублей в месяц).

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