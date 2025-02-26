Масленица-2025. Где поесть необычные блины в Томске

26 февраля 2025 / Томский Обзор

Масленичная неделя уже стартовала и продлится до 2 марта. Традиционно томские кафе и рестораны приготовили специальные предложения на праздник.

В нашем обзоре — 13 точек, где можно попробовать блины с говядиной с соусом демиглас, гречневые с мясом кабана, в сиропе из апельсинового фреша и бурбона, а еще купить блинный бокс!

Ресторан «Южани с огоньком»

Специальное предложение к Масленице в ресторанах грузинской кухни «Южани с огоньком» Фото: https://vk.com/wall-190964949_449

В ресторанчиках грузинской кухни «Южани с огоньком» в честь Масленицы подготовили три варианта начинки от шефа. На десерт можно взять блины с соленой карамелью или вишневым вареньем и ванильным соусом. А из сытного шеф предлагает блины с ростбифом и грибным соусом.

Стоимость блинов: от 250 рублей.

Ресторан «Славянский базар»

В «Славянском базаре» в специальном меню — восемь вариантов блинов. Из наиболее любопытных — с творожным кремом и мякотью апельсина, с медом и финиками, с манго и сливочным кремом. Из несладкого — есть с лесными грибами, говядиной с соусом демиглас, со слабосоленым лососем.

Стоимость блинов: от 250 рублей.

Ресторан «Сибагро Гурмэ»

Меню на Масленицу в ресторан «Сибагро Гурмэ» Фото: «Сибагро Гурмэ»

В «Сибагро Гурмэ» блинное меню на Масленицу лаконичное, но на разные вкусы. Есть блинчики с грибным жульеном, с икрой, блин с припеком из копченой курочки и сырным соусом с беконом. На десерт можно взять сладкий блинный рулет с творожным сыром и вишневым вареньем.

Стоимость блинов: от 190 рублей.

Кафе Dolce

В меню кафе Dolce всегда много блинчиков. На Масленицу отдельное меню решили не делать, но подготовили для любителей блинов специальное предложение — «блинный бокс». В него входит 20 блинчиков и топпинги (сметана/сгущенка/клубничный джем). Обойдется эта блинная радость в 1900 рублей.

Ресторан «Кухтерин»

Специальное предложение к Масленице в ресторане «Кухтерин» Фото: https://vk.com/wall-132239695_3083

В ресторане «Кухтерин» экспериментируют не только с начинками, но и с тестом для блинов. В меню есть и блины пшеничные (с вареньем, с икрой), а также с риетом из кролика, грибным соусом и лисичками; ржаные с муксуном либо неркой, сочетающимися с икрой щуки и соусом «сливочный хрен»; гречневые с мясом кабана и соусом из квашеной капусты.

Отдельное предложение — десерт «Сибирские блинчики», где коржи на гречишном меде сочетаются со сметанным кремом с карамелью, медово-ванильным ганашом, тонким корпусом из карамельного флокажа и молекулярной икрой.

К Масленице в ресторане подготовили и особенные напитки (от 350 рублей), среди них найдутся мартовский чай и сибирский глинтвейн.

Стоимость блинов: от 450 рублей.

Кафе «Птичка»

В «Птичке» можно найти и классические варианты — с лососем, икрой, ветчиной и сыром, и панкейки — с черничным вареньем и сметанным кремом.

Любители разнообразия могут попробовать большую тарелку из шести блинов с разными начинками и соусами — от сгущенки до красной икры.

Есть в «Птичке» и «конструктор» из блинов — классические два блина можно дополнить добавками на выбор — вареньем, соленой карамелью, сметаной, сгущенкой.

Стоимость блинов: от 380 рублей.

Гастробистро Nova

Масленичное меню в гастробистро Nova Фото: https://vk.com/wall-225889582_55

В гастробистро Nova Масленицу можно отпраздновать четырьмя вариантами блинов. На этой неделе здесь подают блинчики с томленой щекой, с креветками и печеным перцем, с лососем и пармезаном.

На десерт — классика французской гастрономии блинчики Сюзетт. Это карамелизированные блины в сиропе из апельсинового фреша и бурбона с добавлением цедры и тростникового сахара. Подаются такие блинчики с ванильным заварным кремом.

Стоимость блинов: от 440 рублей.

Рестобар «Итали»

Рестобар Иtaly приготовил специальное блинное меню, в том числе и с итальянскими мотивами. Можно взять как классические блинчики с топпингом, так и сытные — с лососем, творожным сыром, рукколой и с грибным жульеном с тимьяном. Сладкие блины — с любимым в Италии сыром маскарпоне в сочетании с бананами и пастой Nutella либо с карамелизированной грушей. Еще в рестобаре готовят блинный торт. А запивать масленичные кушанья предлагают таежным чаем.

Стоимость блинов: от 250 рублей.

Кафе «Багет-омлет»

Блинное предложение в кафе «Багет-омлет» Фото: «Багет-омлет»

Здесь гостей ждет лаконичное масленичное меню. В сладких вариантах — любопытные сочетания и заметен акцент на сибирскую кухню. Есть вариант с тремя видами таежного варенья, с творогом и облепиховым вареньем, с куриной печенью и черничным вареньем.

В сытных блинах предлагают начинки с жульеном из курицы и белых грибов, а также с ростбифом и соусом вителло томмато.

Стоимость блинов: от 280 рублей.

Кафе PastaMama и Leto

В PastaMama и Leto сделали отдельные меню в честь Широкой Масленицы. Кафе итальянской кухни предлагает компактные блинчики с домашним вареньем и творогом, блины размером побольше — и классические с мясом, и варианты со штруделем, тунцом, бургером и лазаньей.

В кондитерской Leto — сладкие крепы (с запеченным яблоком, бананом и шоколадом, творогом, вареньем, сюзетт во французском стиле) и сытные блины, в том числе и в грузинском стиле (хачапури), а также блин-сэндвич и блин с паштетом.

Стоимость блинов: от 280 рублей.

Ресторан «Река 827»

Специально меню к Масленице в ресторане «Река 827» Фото: «Река 827»

В специальном блинном меню ресторана — и классические блины (сметана, варенье, мёд, сгущёнка), и более неординарные начинки. Есть блины с креветкой и судаком, с рикоттой и грибами, запечённые блины с мясом и муссом чоризо. Из сладкого здесь предложат блин с маскарпоне и апельсиновым конфитюром.

При заказе сытных блинов из масленичного спецпредложения в ресторане угощают стопкой ягодной настойки.

Стоимость блинов: от 410 рублей.

Кофейни «Буланже»

Кроме привычных вариантов из пшеничной муки здесь можно попробовать гречневые блины с разными сытными начинками. Еще более неординарное предложение — «воронежские блины», в их составе есть даже манка.

Среди сладких вариантов — блины с маком и с припеками.

Стоимость блинов: от 245 рублей.

Текст: Мария Симонова

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