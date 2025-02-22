Томские спасатели помогли школьнику, который застрял в металлической конструкции
22 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: vk.com/tomskpss
Накануне, 21 февраля, в Томске сотрудники областной поисково-спасательной службы помогли ребенку, нога которого застряла в металлической конструкции спортивного комплекса, сообщается в группе ТО ПСС «ВКонтакте».
Сообщение от очевидца поступило в 17.07. Прибывшие спасатели осмотрели пострадавшего и деблокировали его ногу при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Освобожденный ребенок не нуждался в помощи медиков и был передан сотрудникам школы.
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