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В пострадавшем от пожара «доме за рубль» в Томске готовятся запустить отопление

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В пострадавшем от пожара «доме за рубль» на ул. Савиных, 10а продолжаются работы по восстановлению здания. Так, команда проекта готовится к запуску временного отопления, сообщается в аккаунте проекта.

Радиаторы уже размещены на своих местах. Теперь планируется подключить электрокотлы и залить воду в систему.

Кроме того, в здании идут работы по утеплению чердака. «Подняли утеплитель и теперь внимательно и скрупулезно размещаем его по периметру крыши», — говорится в сообщении.

Параллельно с этим команда проекта восстанавливает вентиляцию, которая сгорела в пожаре. Незадолго до происшествия ребята успели практически доделать ее.

Почитать подробнее о пожаре и восстановлении дома можно в наших материалах тут, тут и тут.

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