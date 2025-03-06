Сибирская фаттория. Как семья Пивоваровых создала лавандовую ферму под Томском

6 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

И «фаттория», и «лавандовая ферма» — экзотичные форматы бизнеса для Сибири. Но Николай и Оксана Пивоваровы любят неординарные проекты.

Больше года назад они начали обустройство уютного гостевого дома, за огромными окнами которого виднеется хвойный лес. А уже этим летом рядом с ним расцветет и поле лаванды.

О том, как Пивоваровы решились на создании фаттории в сибирских условиях, откуда черпали вдохновение и что еще можно найти на участке — рассказываем в нашем материале.

Лавандовая ферма Николая и Оксаны Пивоваровых в окружении хвойного леса. Зима, 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

От города до лавандовой фермы Николая и Оксаны Пивоваровых меньше часа на машине: она расположена в Аркашево — деревне возле Корнилово. Это не первый обаятельный проект томичей: мы уже рассказывали про творческую мастерскую Оксаны и про уединенный дом-треугольник. Участок для реализации новой идеи нашелся не сразу:

— Когда искали место для своего прошлого проекта, казалось бы, объехали весь Томский район, — рассказывает Николай. — Тогда посмотрели все интересные локации, а про объявление об еще одном участке помнили, но добираться до него было далеко, непонятно, что там находится. Хотя именно он в итоге нам и подошел. Сейчас ситуация повторилась: откладывали-откладывали, приехали, увидели — такое мы и искали!

На ферме. Зима, 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

Лавандовая ферма — третий бизнес-проект Пивоваровых. Начинали со своего барбершопа — получилась хорошая «школа бизнеса», где хозяева научились работать с гостями и с персоналом, понимать, что нужно клиентам. Затем возник интерес к глэмпингам — в 2020-21 годах абсолютно новой истории. Так появился дом-«треугольник», он быстро стал популярным. Вскоре семья продала тот бизнес и стала придумывать новый проект.

— Хотелось вернуться на этот рынок, поскольку у нас был хороший опыт, мы многих в Томске вдохновили на подобные глэмпинги, — поясняет Николай. — Было желание сделать что-то необычное, дающее людям новые эмоции. Наш проект для тех, кому важна эстетика, природа, гармония. Изучали, что делают другие, я вступил в ассоциацию глэмпингов России, ездил на выставки международного туризма, смотрел, общался с людьми. В России есть, к примеру, Нина Синицына, ее «Точка Немо» просто феноменальный проект, крутой со всех точек зрения — и с эстетической, и с экономической. Есть много маленьких локальных домов, за ними мы тоже следили. Вдохновлялись такими проектами, как ферма «Дом ароматных трав» в Краснодарском крае. К ним даже съездили, посмотрели, как все устроено. У них гигантское лавандовое поле, но по формату это не глэмпинг, а именно ферма. И постепенно у меня в голове сложился паззл — совместить глэмпинг, где смогут останавливаться гости, и лавандовую ферму. Моя основная работа много лет связана с весьма «сухой» банковской сферой. К цифрам и финансам хотелось добавить душевности, эстетики, красоты. Так родился наш проект Fattoria Barn.

Fattoria Barn — это отдельный гостевой дом и лавандовая ферма.

Помимо них, сейчас на участке находятся еще два здания — дом Пивоваровых и творческая мастерская Оксаны. Фото: Савелий Петрушев

Первой задачей было найти участок для фермы. Николай признается, что в поисках площадки он всегда следует заветам Марка Твена, писавшего: «Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит».

— Согласен с этой фразой — земли, казалось бы, много, мы живем в Сибири, но подходящие под определенные критерии локации можно по пальцам пересчитать. Первый — максимальная интеграция в природу, мы не сможем сделать крутой проект, встроившись в ряд домов на улице. Не делать же огромные заборы, чтобы не мешать соседям?! Значит, участок нужен на краю деревни. Второй момент — это транспортная доступность, чтобы с юридической точки зрения была именно дорога, тогда ее обслуживает администрация. Иначе чистить ее и решать все проблемы придется самим. Следующий критерий — это коммуникации, вода и электричество. Далеко ли подстанция, сколько нужно строить опор и так далее. Важно все минимизировать. Что касается воды, то скважина может быть глубиной 30 метров, как у нас, а может — 120 метров. Естественно, это скажется на стоимости. И последний критерий — сколько времени ехать до участка из города. Мы и наши коллеги по индустрии аренды домов заметили, что 30-40 минут — подходящий вариант. За полтора часа люди устают; если добираются быстро, то теряется ощущение приключения. Попробуйте теперь все критерии совместить и найти такую землю!

На месте фермы был участок со старым летним домиком без воды и электричества, с баней и ветхим забором. Завалы разобрали, привели все в порядок и начали стройку. Фото: из семейного архива Пивоваровых

Дом для гостей Fattoria Barn построили за семь месяцев. На 13-е декабря его забронировали заранее — гости собирались отмечать день рождения. За день, 12-го, готово было далеко не все. Но хозяева успели-таки закончить работы — им помогали и друзья, и дочка Полина.

Стройка и обустройство территории. Фото: из семейного архива Пивоваровых

Как будет выглядеть гостевой дом, решали Николай с другом: они продумывали эргономику. Другой товарищ, с которым семья знакома еще со времен «треугольника», помог с чертежами, создал инженерный проект, а его бригада строителей воплотила идеи в жизнь.

Огромные панорамные окна гостевого дома не позволяют забыть, что кругом лес. Фото: Савелий Петрушев

В доме

Какой фраттория будет изнутри, придумывал уже сам Николай. Получилось уютно — вся мебель спокойных зеленых цветов, даже холодильник нежно-голубой, выглядит винтажно.

— Кухню мы с братом сделали сами с нуля, спасибо брату, он ее спроектировал. Я хотел фермерскую кухню, — говорит Николай. — Здесь мебель из настоящего дерева, к примеру, столешница дубовая. Фото: Савелий Петрушев

Особенно впечатляет ванная: водные процедуры можно совместить с видом на сосны. Фото: Савелий Петрушев

Рядом — сауна с панорамным окном. Фото: Савелий Петрушев

Внутри висят лавандовые букетики.

Когда они нагреваются, по дому разливается цветочный аромат. Фото: Савелий Петрушев

В гостиной есть камин. Он и освещает стены и лестницу красивыми огоньками, и дает тепло. Окна большие, но утепленные, сделанные специально для проекта, поэтому даже в мороз в доме не холодно. Пол — с подогревом. Фото: Савелий Петрушев

Притягивает взгляд рижская радиола — пока это просто винтажный арт-объект, но, возможно, когда-то братья доберутся и до ремонта устройства. А музыку на виниловых пластинках гости могут послушать уже сейчас, на современном проигрывателе. Фото: Савелий Петрушев

— Многим такой звук нравится больше. Плюс поставить пластинку — это целый процесс, а не просто по Bluetooth подключить колонки к телефону, — подчеркивает Николай. — Достать пластинку, подуть, убрать с иголки колпачок, поставить ее, включить... Людей это привлекает, поэтому мы сразу решили, что в нашем гостевом доме будет винил. Фото: Савелий Петрушев

Если прошлый дом был треугольный, то нынешний гораздо просторнее, его крыша выше, в помещении много света — настоящий дом-амбар на цветочной ферме. Экран и проекторы расположены так, что смотреть фильмы можно и на первом, и на втором этаже. Фото: Савелий Петрушев

На втором этаже в пол вмонтированы сетки-гамаки. Их делает томская фирма.

Сетки специально сконструированы для этого пространства, крепкие и удобные. Фото: Савелий Петрушев

Атмосфера в доме напоминает о южных, европейских теплых странах — и своими арт-объектами, и постерами, и большими окнами. Когда Пивоваровы продумывали, как будет выглядеть фраттория, вдохновлялись итальянскими и испанскими мотивами. Фото: Савелий Петрушев

Спальня на втором этаже. Фото: Савелий Петрушев

— Дом называется «Фаттория», в Италии так одним словом обозначают маленькую семейную ферму, — объясняет Николай. — Нравится эта краткость. И хочется, чтобы здесь был южный вайб. Фото: Иван Иванов

Посреди беседы к нам присоединяется соседский пес Чак. Он играет с Полиной и гостями фраттории, любит гоняться за машиной, которая чистит снег, но при этом не забегает на те сугробы, под которыми лавандовое поле — запомнил, что туда нельзя.

— Шутят, что Чак — лучший администратор в нашем гостевом доме, поскольку уже все знает, — смеется Оксана. Фото: Савелий Петрушев

400 саженцев лаванды

Чтобы получить первые лавандовые букетики, нужно было привезти саженцы, посадить их — и в этой истории не все шло так гладко, как хотелось бы. Фото: Савелий Петрушев

Поиски лаванды для фермы — отдельная эпопея. Найти поставщика — сложный вопрос. То, что продается в наших краях, это уже лаванда по-сибирски:

— Скажем так, это лаванда в десятом поколении, а еще и стоит дорого, — рассказывает Николай. — Я не разбирался в цветоводстве, но пришлось изучить азы. Мы уже создали локацию, хотелось скорее украсить ее лавандовым полем. Вариант «высадить семена и ждать пять лет, пока лаванда вырастит и начнет цвести» нам не подходил. Узнал, что нужны профессионально подготовленные саженцы, тогда они нормально приживутся после пересадки. Поэтому мы заинтересовались крупной лавандовой фермой Сергея Русакова «Лавандовый замок», она находится в Крыму, в Бахчисарайском районе. Приехали прямо в питомник — заявились, не предупреждая. Сергей, конечно, не обрадовался, он деловой человек, каждая минута на счету. Но, спасибо ему, принял нас и провез по всему полю. Посмотрели на его лаванду — растения живые, просто пышут здоровьем, красиво! Заказали четыре сотни саженцев. Цикл сделки получился больше года. Договорились, что под нас он выберет 400 саженцев «специального» возраста (2-3 года), такие кусты смогут цвести уже на следующий сезон после пересадки. Осенью 2023 года нашу лаванду, саженцы с закрытой корневой системой в горшочках отправили под Москву, в Тверскую область, где они стояли под открытым небом, под снегом — акклиматизировались, закалялись, готовились к приезду в Сибирь.

Лавандовые поля в Бахчисарайском районе. Фото: из семейного архива Пивоваровых

В Томск растения отправили транспортной компанией, лаванда ехала в закрытых коробках. Русаков подготовил их к переезду, насытил питательными веществами. Сергей — органический фермер, не использует химии. В итоге, живучесть его растений оказалась феноменальная, восхищается Николай:

— Дорога заняла полторы недели, все это время лаванда провела в коробках без света. Но когда саженцы приехали к нам, земля еще была не готова. Тут нас выручили наши прекрасные соседи. Мы договорились и поставили 400 фиолетовых горшков у них.

Саженцы лаванды привезли в таких фиолетовых горшочках. Фото: из семейного архива Пивоваровых

Отдельной задачей было подготовить землю: в наших широтах она не подходит под лаванду, ее надо было полностью поменять. В итоге вездеходом на ферме пробурили 400 лунок в метр глубиной, затем сделали дренаж из песчано-гравийной смеси. На Кисловском заводе почвогрунтов выбрали наиболее подходящий состав почвы и привезли КАМАЗ на ферму: лаванде нужна мягкая, рыхлая земля. Наконец настал момент, когда Николай смог высадить свои 400 кустов, и все было хорошо. До первого дождя.

Процесс посадки 400 саженцев лаванды. Фото: из семейного архива Пивоваровых

Дальше все снова пошло не по плану: начались сильные дожди. А лаванда не любит избыток воды — она загнивает, корни начинают задыхаться. Кроме того, после первого же ливня грунт уплотнился и саженцы утонули в лунках.

— Естественно, я выкопал все 400 саженцев и посадил их второй раз. Повторять такое мероприятие снова не хочу… — вздыхает Николай. — К счастью, все саженцы прижились моментально и начали давать новые ростки, побеги, формировать корневую систему. Это результат того, что мы тщательно проработали вопрос, а не просто заказали где-то лаванду. У наших растений мощный иммунитет, они сразу же начали цвести (нам показали засушенный первый букет! — прим. авт.). Но цветы пришлось срезать, потому что сначала должна сформироваться корневая система. Лаванда упрямо продолжала цвести. Я уезжаю, на следующий вечер возвращаюсь — опять цветы…

Полина помогала папе искать цветоносы для срезки — помечала, где есть бутоны. Фото: из семейного архива Пивоваровых

Оксана в лавандовых хлопотах летом участвовала меньше — у нее был сезон ярмарок мастериц. Но вообще лаванду она обожает:

— Это мой любимый аромат! Когда выбираю для дома свечи или диффузоры, предпочту именно лаванду. Когда выпал снег, то от поля шел такой аромат — даже снег ему не мешал, — вспоминает Оксана. — Когда лаванда в стрессе, к примеру, из-за сильного ветра, то начинает выделять свои масла, поскольку так защищается. Запах идет не от цветоносов, его дают стебли и листья.

Все работы по лавандовому полю и сами саженцы обошлись Пивоваровым в полмиллиона рублей. Фото: из семейного архива Пивоваровых

В конце осени кусты лаванды укутало снегом. Фото: из семейного архива Пивоваровых

Сейчас, зимой, часть поля укрыта теплым материалом, часть кустов — просто под снегом. Идет эксперимент, как растения перезимуют.

— Мы понятия не имеем, вырастет она или нет. Что будет летом? Одному только богу лаванды известно, — говорит Николай.

Место для творчества

Вслед за гостевым домом на участке появилось отдельное красное здание. Теперь в нем живет семья Пивоваровых. Николай, Оксана и Полина давно хотели перебраться за город, да и заниматься проектом так, конечно, удобнее.

— Это модульный дом, мы заказывали его в Тюмени. Когда дом доставили, здесь, на месте, мы его собрали, как конструктор, — рассказывает Оксана. Фото: Савелий Петрушев

Еще один дом поменьше — это творческая мастерская Оксаны Пивоваровой «La Casita». Она уже несколько лет создает арт-объекты из плавника — древесины, побывавшей в море. И теперь у Оксаны есть собственное пространство для творчества.

Фасад мастерской перекликается с тематикой изделий Оксаны — он покрашен в нежный цвет морской волны Фото: Савелий Петрушев

— Когда решили, что переедем за город и построим свой дом, я попросила себе отдельную комнату для мастерской, поскольку нужно где-то хранить дерево, да и мое хобби не самое «чистое»: кругом опилки, стружка. В итоге меня ждал сюрприз — свой домик, — радуется Оксана. — Счастлива, что теперь могу творить не в городе. Кругом природа, свежий воздух, можно в любой момент прогуляться в лесу. По выходным провожу мастер-классы, люди специально приезжают из города. Часто приглашаем гостей из тех, кто у нас отдыхает.

Оксана Пивоварова Фото: Савелий Петрушев

Работы Оксаны в мастерской Фото: Савелий Петрушев

Поле семь лет, она любит не только помогать родителям, но и творить. Например, мох для крыш домиков, которые делает Оксана, на пеньках находит Поля.

— Меня вдохновляют пейзажи, окна моей комнаты выходят на лес. Очень красиво! — считает Поля. — Рада, что мы теперь живем не в городе. Я люблю любое творчество: и рисовать, и лепить. Однажды вечером вышла из мастерской и начала на снегу рисовать. Я, как и мама, провожу мастер-классы и учу лепить из полимерной глины. Фото: Савелий Петрушев

— Печку для работ из полимерной глины Поле принес на Новый год Дед Мороз, — рассказывает Оксана. — Она год ее у нас просила, мы думали, скоро увлечение пройдет, но в итоге в письме Деду Морозу она снова призналась, что ей нужна печка. И Дед Мороз услышал! Теперь фигурки, которые Поля и ребята делают на мастер-классах запекаем в печке.

Silenzio, Bruno!

На лаванду зимой не полюбуешься, но и без нее на ферме есть на что посмотреть. Наше внимание привлекает яркий мопед:

— Он куплен в плохом состоянии на аукционе в Японии, мы его своими силами разобрали и отреставрировали, теперь он на ходу, я иногда катаюсь на нем летом на работу, — рассказывает Николай.

Это Honda Giorno, Николай зовет его Жорик, Жорж. Фото: Савелий Петрушев

— На входе в мастерскую необычные фонарики, — обращает наше внимание Николай. — Их делал с помощью брата. Я купил на «Авито» советские керосиновые лампы, переделал их под электрические, а брат сварил крепеж, получилось, как будто человечек держит фонарик! На «Авито» сижу постоянно. Там то грузовичок попадется, то фонарик. Нужно успевать брать, потому что всё реже такие вещи встречаются.

Вход в мастерскую украшают не только фонарики, но и белая деревянная чайка Фото: Савелий Петрушев

Неподалеку от Жорика стоит ретро-грузовичок из ГДР Barkas B1000. Как рассказывает Николай, эта модель собиралась из советского металла, но силами немецких инженеров.

— Стояла задача сделать быстрый и легкий грузовичок, который разгонится до 100 км/ч и сможет везти тонну груза, но при этом специальных деталей для него не надо делать. Здесь передний привод, мотоциклетный двигатель трехцилиндровый, двухтактный, нужно разбавлять бензин маслом, чтобы на нем ездить.

— Грузовичок рабочий, мы с братом сами привели его в порядок, — говорит Николай. — Он с документами, стоит на учете, хотя это больше арт-объект, чем машина. В кузове есть створка, так что можно использовать его как киоск с мороженым или кофе. Фото: Савелий Петрушев

Найти ретро-машину Николаю удалось на «Авито». Такие грузовички редкость, а у этого экземпляра еще и интересная история — он работал на заводе в Кемерово «техничкой», ездил по территории, а на дороги почти не выезжал. Пробег — 40 тысяч километров, машина в хорошем состоянии.

— Мы с братом охотимся на «Авито» за интересными экземплярами и можем их восстановить — мы два деревенских парня, которые многое умеют делать своими руками. Для нас не проблема разобрать и собрать мотоцикл, — поясняет Николай.

Ретро-грузовичок до ремонта Фото: из семейного архива Пивоваровых

На грузовичке надпись — «Silenzio, Bruno!». Это цитата из мультфильма «Лука», где один из персонажей, Альберто, учил друга Луку бороться со своими страхами. И когда мальчишки скатывались с горы на самодельном мопеде, и Луке было очень страшно, Альберто предлагал: «Вели голосу в голове заткнуться — „Silenzio, Bruno!“ — закрой глаза и езжай!».

— Это «моя» фраза, — смеется Николай. — К примеру, представьте картинку — идет дождь, выпадает снег, все замерзает, а у меня разрыта половина участка, лежат коммуникации, и я с лопатой, по шею в грязи стою на глубине два метра и прокладываю провода. Довольно сложно решиться туда полезть. Но я говорю «Silenzio, Bruno!»! Фото: Савелий Петрушев

Необходимость довести дело до результата помогала Пивоварову двигаться вперед:

— Надо делать — идешь и делаешь. Это девиз строительства фермы, потому что многое делалось на преодолении, — отмечает Николай.

Гастроужины на террасе и мастер-классы на природе

Гости стали бронировать дни в фаттории еще до того, как ферму достроили. Среди них те, кто любил бывать в прежнем проекте Оксаны и Николая, а также подписчики их группы в социальных сетях. Новые люди приходят через посты других гостей, приезжают и поддерживают проект друзья.

Фото: Савелий Петрушев

Полной загруженности у дома пока нет — сейчас в сфере загородных проектов в Томске серьезная конкуренция. Но ферма только-только появилась, еще не проработала даже сезон.

— Посмотрим, что будет дальше, это стартап, и в любом бизнесе есть пункт «неопределенность», — говорит Николай. — Пока мы построились, запустились, пошла первая волна гостей. Успешно, к нам есть интерес, думаю, потому, что люди чувствуют — мы стремимся, чтобы им было комфортно, продумываем мелочи. Еще едут ради нашего стиля. Он людям нравится, им близка такая эстетика, такой отдых. И хотя мы говорим о лавандовой ферме, пока гости приезжают в поле снега.

Над фратторией пролетают не только птицы. Фото: Савелий Петрушев

Лавандовая ферма — семейный проект Пивоваровых. Иногда помогают друзья, в том числе, морально. И брат, который, как мы уже помним, все может смастерить. Планов, как развивать фратторию, у ее создателей много. Летом террасу возле дома рассчитывают превратить в летний бар, стилизованный в южном стиле, построить рядом новый арт-объект.

— Будет что-то мексиканское, итальянское, испанское — нам хочется добавить «южности» Сибири, — объясняет Николай. — Бар будет с неоновыми элементами. И без бармена — гости сами смогут им управлять. Необязательно делать алкогольные коктейли, для нас такой бар — это интересная локация, подобной нигде нет.

Пока на террасе дома хранятся дрова для камина. Фото: Савелий Петрушев

Найти «треугольник», прошлый проект Пивоваровых, гостям было непросто — его адрес сообщали только гостям. Такова была концепция «уединенного места в лесу без соседей поблизости». В этот раз все иначе. На ферме хозяева хотят насыщенной жизни.

Если летом лаванда расцветет, из нее будут делать гидролат — душистую воду — и засушивать букетики. Фото: Савелий Петрушев

— Летом, когда будет цвести лаванда, сюда будут приезжать люди. Рассчитываем проводить на террасе гастроужины с музыкой — южный вайб будет контрастировать с хвойным сибирским лесом, — признается Николай. — Так пока никто не делает, но мы и с «треугольником» были первооткрывателями. Хочется создавать что-то уникальное, интересное.

— Будем развивать направление мастер-классов, летом проводить их на природе, поскольку в мастерской больше четырех человек не поместится, а хочется более масштабных встреч, — говорит Оксана. — Возможно, посотрудничаем с другими мастерами, к примеру, с керамистами. По-моему, может выйти здорово — закатное солнышко, музыка, лаванда и творчество.

Творческая семья Пивоваровых Фото: Савелий Петрушев

Роли в команде распределены — Николаю нравится придумывать и запускать проекты, он стартапер. Потом бизнес ложится на плечи Оксаны. Но на новые проекты Пивоварова вдохновляет как раз жена — если бы не ее поддержка, многие идеи так и остались бы только мечтами.

Как перейти от идеи к реализации? Николаю помогают покупки чего-то, необходимого для проекта.

— Главное, чтобы идея не умерла в голове. Для каждой есть определенное время, если его упустить, идея станет неактуальной, — считает Николай. — Когда есть вдохновение, надо действовать. И я в такие моменты что-то покупаю. Наш барбершоп начался с того, что я заказал на «Алиэкспрессе» барберпол, светящую штуку, которая крутится. Пришел домой и сказал: «Мы открываем барбершоп!», хотя ничего в этом не понимал.

— «Треугольник» начался с покупки банного чана — он стоит во дворе, в нем здорово купаться под открытым небом после сауны даже зимой, — говорит Оксана. — А этот участок мы в 2023 году приобрели и восемь месяцев не могли приступить к работе. Решили: надо что-то купить! В итоге купили лаванду. Тогда все и началось.

Идея с домом-треугольником началась именно с этого чана. А история гостевого дома Fattoria Barn — с лаванды. Фото: Савелий Петрушев

Текст: Мария Симонова

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