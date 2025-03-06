Сибирская фаттория. Как семья Пивоваровых создала лавандовую ферму под Томском
И «фаттория», и «лавандовая ферма» — экзотичные форматы бизнеса для Сибири. Но Николай и Оксана Пивоваровы любят неординарные проекты.
Больше года назад они начали обустройство уютного гостевого дома, за огромными окнами которого виднеется хвойный лес. А уже этим летом рядом с ним расцветет и поле лаванды.
О том, как Пивоваровы решились на создании фаттории в сибирских условиях, откуда черпали вдохновение и что еще можно найти на участке — рассказываем в нашем материале.
От города до лавандовой фермы Николая и Оксаны Пивоваровых меньше часа на машине: она расположена в Аркашево — деревне возле Корнилово. Это не первый обаятельный проект томичей: мы уже рассказывали про творческую мастерскую Оксаны и про уединенный дом-треугольник. Участок для реализации новой идеи нашелся не сразу:
— Когда искали место для своего прошлого проекта, казалось бы, объехали весь Томский район, — рассказывает Николай. — Тогда посмотрели все интересные локации, а про объявление об еще одном участке помнили, но добираться до него было далеко, непонятно, что там находится. Хотя именно он в итоге нам и подошел. Сейчас ситуация повторилась: откладывали-откладывали, приехали, увидели — такое мы и искали!
Лавандовая ферма — третий бизнес-проект Пивоваровых. Начинали со своего барбершопа — получилась хорошая «школа бизнеса», где хозяева научились работать с гостями и с персоналом, понимать, что нужно клиентам. Затем возник интерес к глэмпингам — в 2020-21 годах абсолютно новой истории. Так появился дом-«треугольник», он быстро стал популярным. Вскоре семья продала тот бизнес и стала придумывать новый проект.
— Хотелось вернуться на этот рынок, поскольку у нас был хороший опыт, мы многих в Томске вдохновили на подобные глэмпинги, — поясняет Николай. — Было желание сделать что-то необычное, дающее людям новые эмоции. Наш проект для тех, кому важна эстетика, природа, гармония. Изучали, что делают другие, я вступил в ассоциацию глэмпингов России, ездил на выставки международного туризма, смотрел, общался с людьми. В России есть, к примеру, Нина Синицына, ее «Точка Немо» просто феноменальный проект, крутой со всех точек зрения — и с эстетической, и с экономической. Есть много маленьких локальных домов, за ними мы тоже следили. Вдохновлялись такими проектами, как ферма «Дом ароматных трав» в Краснодарском крае. К ним даже съездили, посмотрели, как все устроено. У них гигантское лавандовое поле, но по формату это не глэмпинг, а именно ферма. И постепенно у меня в голове сложился паззл — совместить глэмпинг, где смогут останавливаться гости, и лавандовую ферму. Моя основная работа много лет связана с весьма «сухой» банковской сферой. К цифрам и финансам хотелось добавить душевности, эстетики, красоты. Так родился наш проект Fattoria Barn.
Помимо них, сейчас на участке находятся еще два здания — дом Пивоваровых и творческая мастерская Оксаны.
Первой задачей было найти участок для фермы. Николай признается, что в поисках площадки он всегда следует заветам Марка Твена, писавшего: «Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит».
— Согласен с этой фразой — земли, казалось бы, много, мы живем в Сибири, но подходящие под определенные критерии локации можно по пальцам пересчитать. Первый — максимальная интеграция в природу, мы не сможем сделать крутой проект, встроившись в ряд домов на улице. Не делать же огромные заборы, чтобы не мешать соседям?! Значит, участок нужен на краю деревни. Второй момент — это транспортная доступность, чтобы с юридической точки зрения была именно дорога, тогда ее обслуживает администрация. Иначе чистить ее и решать все проблемы придется самим. Следующий критерий — это коммуникации, вода и электричество. Далеко ли подстанция, сколько нужно строить опор и так далее. Важно все минимизировать. Что касается воды, то скважина может быть глубиной 30 метров, как у нас, а может — 120 метров. Естественно, это скажется на стоимости. И последний критерий — сколько времени ехать до участка из города. Мы и наши коллеги по индустрии аренды домов заметили, что 30-40 минут — подходящий вариант. За полтора часа люди устают; если добираются быстро, то теряется ощущение приключения. Попробуйте теперь все критерии совместить и найти такую землю!
Дом для гостей Fattoria Barn построили за семь месяцев. На 13-е декабря его забронировали заранее — гости собирались отмечать день рождения. За день, 12-го, готово было далеко не все. Но хозяева успели-таки закончить работы — им помогали и друзья, и дочка Полина.
Как будет выглядеть гостевой дом, решали Николай с другом: они продумывали эргономику. Другой товарищ, с которым семья знакома еще со времен «треугольника», помог с чертежами, создал инженерный проект, а его бригада строителей воплотила идеи в жизнь.
В доме
Какой фраттория будет изнутри, придумывал уже сам Николай. Получилось уютно — вся мебель спокойных зеленых цветов, даже холодильник нежно-голубой, выглядит винтажно.
Когда они нагреваются, по дому разливается цветочный аромат.
Сетки специально сконструированы для этого пространства, крепкие и удобные.
— Шутят, что Чак — лучший администратор в нашем гостевом доме, поскольку уже все знает, — смеется Оксана.
400 саженцев лаванды
Поиски лаванды для фермы — отдельная эпопея. Найти поставщика — сложный вопрос. То, что продается в наших краях, это уже лаванда по-сибирски:
— Скажем так, это лаванда в десятом поколении, а еще и стоит дорого, — рассказывает Николай. — Я не разбирался в цветоводстве, но пришлось изучить азы. Мы уже создали локацию, хотелось скорее украсить ее лавандовым полем. Вариант «высадить семена и ждать пять лет, пока лаванда вырастит и начнет цвести» нам не подходил. Узнал, что нужны профессионально подготовленные саженцы, тогда они нормально приживутся после пересадки. Поэтому мы заинтересовались крупной лавандовой фермой Сергея Русакова «Лавандовый замок», она находится в Крыму, в Бахчисарайском районе. Приехали прямо в питомник — заявились, не предупреждая. Сергей, конечно, не обрадовался, он деловой человек, каждая минута на счету. Но, спасибо ему, принял нас и провез по всему полю. Посмотрели на его лаванду — растения живые, просто пышут здоровьем, красиво! Заказали четыре сотни саженцев. Цикл сделки получился больше года. Договорились, что под нас он выберет 400 саженцев «специального» возраста (2-3 года), такие кусты смогут цвести уже на следующий сезон после пересадки. Осенью 2023 года нашу лаванду, саженцы с закрытой корневой системой в горшочках отправили под Москву, в Тверскую область, где они стояли под открытым небом, под снегом — акклиматизировались, закалялись, готовились к приезду в Сибирь.
В Томск растения отправили транспортной компанией, лаванда ехала в закрытых коробках. Русаков подготовил их к переезду, насытил питательными веществами. Сергей — органический фермер, не использует химии. В итоге, живучесть его растений оказалась феноменальная, восхищается Николай:
— Дорога заняла полторы недели, все это время лаванда провела в коробках без света. Но когда саженцы приехали к нам, земля еще была не готова. Тут нас выручили наши прекрасные соседи. Мы договорились и поставили 400 фиолетовых горшков у них.
Отдельной задачей было подготовить землю: в наших широтах она не подходит под лаванду, ее надо было полностью поменять. В итоге вездеходом на ферме пробурили 400 лунок в метр глубиной, затем сделали дренаж из песчано-гравийной смеси. На Кисловском заводе почвогрунтов выбрали наиболее подходящий состав почвы и привезли КАМАЗ на ферму: лаванде нужна мягкая, рыхлая земля. Наконец настал момент, когда Николай смог высадить свои 400 кустов, и все было хорошо. До первого дождя.
Дальше все снова пошло не по плану: начались сильные дожди. А лаванда не любит избыток воды — она загнивает, корни начинают задыхаться. Кроме того, после первого же ливня грунт уплотнился и саженцы утонули в лунках.
— Естественно, я выкопал все 400 саженцев и посадил их второй раз. Повторять такое мероприятие снова не хочу… — вздыхает Николай. — К счастью, все саженцы прижились моментально и начали давать новые ростки, побеги, формировать корневую систему. Это результат того, что мы тщательно проработали вопрос, а не просто заказали где-то лаванду. У наших растений мощный иммунитет, они сразу же начали цвести (нам показали засушенный первый букет! — прим. авт.). Но цветы пришлось срезать, потому что сначала должна сформироваться корневая система. Лаванда упрямо продолжала цвести. Я уезжаю, на следующий вечер возвращаюсь — опять цветы…
Оксана в лавандовых хлопотах летом участвовала меньше — у нее был сезон ярмарок мастериц. Но вообще лаванду она обожает:
— Это мой любимый аромат! Когда выбираю для дома свечи или диффузоры, предпочту именно лаванду. Когда выпал снег, то от поля шел такой аромат — даже снег ему не мешал, — вспоминает Оксана. — Когда лаванда в стрессе, к примеру, из-за сильного ветра, то начинает выделять свои масла, поскольку так защищается. Запах идет не от цветоносов, его дают стебли и листья.
Сейчас, зимой, часть поля укрыта теплым материалом, часть кустов — просто под снегом. Идет эксперимент, как растения перезимуют.
— Мы понятия не имеем, вырастет она или нет. Что будет летом? Одному только богу лаванды известно, — говорит Николай.
Место для творчества
Вслед за гостевым домом на участке появилось отдельное красное здание. Теперь в нем живет семья Пивоваровых. Николай, Оксана и Полина давно хотели перебраться за город, да и заниматься проектом так, конечно, удобнее.
Еще один дом поменьше — это творческая мастерская Оксаны Пивоваровой «La Casita». Она уже несколько лет создает арт-объекты из плавника — древесины, побывавшей в море. И теперь у Оксаны есть собственное пространство для творчества.
— Когда решили, что переедем за город и построим свой дом, я попросила себе отдельную комнату для мастерской, поскольку нужно где-то хранить дерево, да и мое хобби не самое «чистое»: кругом опилки, стружка. В итоге меня ждал сюрприз — свой домик, — радуется Оксана. — Счастлива, что теперь могу творить не в городе. Кругом природа, свежий воздух, можно в любой момент прогуляться в лесу. По выходным провожу мастер-классы, люди специально приезжают из города. Часто приглашаем гостей из тех, кто у нас отдыхает.
Поле семь лет, она любит не только помогать родителям, но и творить. Например, мох для крыш домиков, которые делает Оксана, на пеньках находит Поля.
— Печку для работ из полимерной глины Поле принес на Новый год Дед Мороз, — рассказывает Оксана. — Она год ее у нас просила, мы думали, скоро увлечение пройдет, но в итоге в письме Деду Морозу она снова призналась, что ей нужна печка. И Дед Мороз услышал! Теперь фигурки, которые Поля и ребята делают на мастер-классах запекаем в печке.
Silenzio, Bruno!
На лаванду зимой не полюбуешься, но и без нее на ферме есть на что посмотреть. Наше внимание привлекает яркий мопед:
— Он куплен в плохом состоянии на аукционе в Японии, мы его своими силами разобрали и отреставрировали, теперь он на ходу, я иногда катаюсь на нем летом на работу, — рассказывает Николай.
— На входе в мастерскую необычные фонарики, — обращает наше внимание Николай. — Их делал с помощью брата. Я купил на «Авито» советские керосиновые лампы, переделал их под электрические, а брат сварил крепеж, получилось, как будто человечек держит фонарик! На «Авито» сижу постоянно. Там то грузовичок попадется, то фонарик. Нужно успевать брать, потому что всё реже такие вещи встречаются.
Неподалеку от Жорика стоит ретро-грузовичок из ГДР Barkas B1000. Как рассказывает Николай, эта модель собиралась из советского металла, но силами немецких инженеров.
— Стояла задача сделать быстрый и легкий грузовичок, который разгонится до 100 км/ч и сможет везти тонну груза, но при этом специальных деталей для него не надо делать. Здесь передний привод, мотоциклетный двигатель трехцилиндровый, двухтактный, нужно разбавлять бензин маслом, чтобы на нем ездить.
Найти ретро-машину Николаю удалось на «Авито». Такие грузовички редкость, а у этого экземпляра еще и интересная история — он работал на заводе в Кемерово «техничкой», ездил по территории, а на дороги почти не выезжал. Пробег — 40 тысяч километров, машина в хорошем состоянии.
— Мы с братом охотимся на «Авито» за интересными экземплярами и можем их восстановить — мы два деревенских парня, которые многое умеют делать своими руками. Для нас не проблема разобрать и собрать мотоцикл, — поясняет Николай.
На грузовичке надпись — «Silenzio, Bruno!». Это цитата из мультфильма «Лука», где один из персонажей, Альберто, учил друга Луку бороться со своими страхами. И когда мальчишки скатывались с горы на самодельном мопеде, и Луке было очень страшно, Альберто предлагал: «Вели голосу в голове заткнуться — „Silenzio, Bruno!“ — закрой глаза и езжай!».
Необходимость довести дело до результата помогала Пивоварову двигаться вперед:
— Надо делать — идешь и делаешь. Это девиз строительства фермы, потому что многое делалось на преодолении, — отмечает Николай.
Гастроужины на террасе и мастер-классы на природе
Гости стали бронировать дни в фаттории еще до того, как ферму достроили. Среди них те, кто любил бывать в прежнем проекте Оксаны и Николая, а также подписчики их группы в социальных сетях. Новые люди приходят через посты других гостей, приезжают и поддерживают проект друзья.
Полной загруженности у дома пока нет — сейчас в сфере загородных проектов в Томске серьезная конкуренция. Но ферма только-только появилась, еще не проработала даже сезон.
— Посмотрим, что будет дальше, это стартап, и в любом бизнесе есть пункт «неопределенность», — говорит Николай. — Пока мы построились, запустились, пошла первая волна гостей. Успешно, к нам есть интерес, думаю, потому, что люди чувствуют — мы стремимся, чтобы им было комфортно, продумываем мелочи. Еще едут ради нашего стиля. Он людям нравится, им близка такая эстетика, такой отдых. И хотя мы говорим о лавандовой ферме, пока гости приезжают в поле снега.
Лавандовая ферма — семейный проект Пивоваровых. Иногда помогают друзья, в том числе, морально. И брат, который, как мы уже помним, все может смастерить. Планов, как развивать фратторию, у ее создателей много. Летом террасу возле дома рассчитывают превратить в летний бар, стилизованный в южном стиле, построить рядом новый арт-объект.
— Будет что-то мексиканское, итальянское, испанское — нам хочется добавить «южности» Сибири, — объясняет Николай. — Бар будет с неоновыми элементами. И без бармена — гости сами смогут им управлять. Необязательно делать алкогольные коктейли, для нас такой бар — это интересная локация, подобной нигде нет.
Найти «треугольник», прошлый проект Пивоваровых, гостям было непросто — его адрес сообщали только гостям. Такова была концепция «уединенного места в лесу без соседей поблизости». В этот раз все иначе. На ферме хозяева хотят насыщенной жизни.
— Летом, когда будет цвести лаванда, сюда будут приезжать люди. Рассчитываем проводить на террасе гастроужины с музыкой — южный вайб будет контрастировать с хвойным сибирским лесом, — признается Николай. — Так пока никто не делает, но мы и с «треугольником» были первооткрывателями. Хочется создавать что-то уникальное, интересное.
— Будем развивать направление мастер-классов, летом проводить их на природе, поскольку в мастерской больше четырех человек не поместится, а хочется более масштабных встреч, — говорит Оксана. — Возможно, посотрудничаем с другими мастерами, к примеру, с керамистами. По-моему, может выйти здорово — закатное солнышко, музыка, лаванда и творчество.
Роли в команде распределены — Николаю нравится придумывать и запускать проекты, он стартапер. Потом бизнес ложится на плечи Оксаны. Но на новые проекты Пивоварова вдохновляет как раз жена — если бы не ее поддержка, многие идеи так и остались бы только мечтами.
Как перейти от идеи к реализации? Николаю помогают покупки чего-то, необходимого для проекта.
— Главное, чтобы идея не умерла в голове. Для каждой есть определенное время, если его упустить, идея станет неактуальной, — считает Николай. — Когда есть вдохновение, надо действовать. И я в такие моменты что-то покупаю. Наш барбершоп начался с того, что я заказал на «Алиэкспрессе» барберпол, светящую штуку, которая крутится. Пришел домой и сказал: «Мы открываем барбершоп!», хотя ничего в этом не понимал.
— «Треугольник» начался с покупки банного чана — он стоит во дворе, в нем здорово купаться под открытым небом после сауны даже зимой, — говорит Оксана. — А этот участок мы в 2023 году приобрели и восемь месяцев не могли приступить к работе. Решили: надо что-то купить! В итоге купили лаванду. Тогда все и началось.
Текст: Мария Симонова
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