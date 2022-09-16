«Los.i.les»: уединенный домик Оксаны Пивоваровой

16 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Осенью острее хочется уюта — треска дров в печке, вкусных горячих напитков, красивой музыки и неимоверных пейзажей.

В поисках такой атмосферы мы отправились знакомиться с уединенным местом для отдыха, глэмпингом «Los.i.les». И оказались в необычном для наших краев домике, отеле-шалаше.

Совладелица глэмпинга Оксана Пивоварова (справа) встречает гостей Фото: Серафима Кузина

Долгая и местами разбитая дорога — и вот мы в районе деревни Вороново, неподалеку от которой и расположен «Los.i.les». Находим его в уединенном местечке среди деревьев, подходим к аккуратному треугольному домику — и нас ждет сюрприз. Совладелицей глэмпинга оказывается Оксана Пивоварова, о которой мы рассказывали в прошлом году как о мастерице игрушек в морском стиле. Оказалось, что она занимается двумя разноплановыми проектами. «Los.i.les» — это их семейное дело. Муж Николай по основной работе банкир, но супруги любят экспериментировать и параллельно воплощать в жизнь свои проекты. Когда-то у них был барбершоп. Теперь есть отель-шалаш. Идея появилась, когда семья искала для себя загородный участок:

— Мы с мужем лет 6 назад задумали построить свой дом, стали присматривать землю, — поясняет Оксана Пивоварова. — Ездили по окрестностям Томска, искали место, но не находили чего хотели. Потом началась пандемия, всех «закрыли» по домам. Тогда нашей дочке было 2 года, сидеть в квартире оказалось невозможно, мы стали ездить по области, просто гулять. Увидели на карте деревню Вороново. Многие ее не знают, хотя она основана еще в 1700-х годах. Приехали, оказалось, здесь очень интересно — возле деревни кедровый заповедник, если пойти далеко вглубь него, то там старинное кладбище. На могилах даты заканчиваются 1920-ми годами, после революции люди начали уезжать. У всех фамилии Воронов, Воронова. Мы заехали на гору, огляделись — какое красивое место! И увидели, что неподалеку есть участок. Мужу понравилась эта локация, он начал искать информацию, продаются ли здесь участки, можно ли на этой земле что-то строить. Оказалось, как раз возле приглянувшегося нам места идет граница — оно еще относится к деревне, а дальше лес, и его мы не можем трогать. Нашли хозяина, он продал нам участок. Покупал его еще в начале 90-х, хотел построить для супруги дом, но она рано умерла, а дети не захотели ездить за город.

Оксана Пивоварова Фото: Серафима Кузина

Сначала Оксана и Николай собирались строить на участке дом для себя. Обычный коттедж в уединенном месте с красивой природой делать не хотелось. Стали искать проекты и увидели, что бывают неординарные а-фрейм дома. Нашли специалиста, который продает эти проекты, он разработал их сам. Дома бывают разных размеров, в том числе и большие, с несколькими комнатами. Но такие варианты пара не рассматривала — им хотелось домик, куда можно приехать отдохнуть на выходные.

— Мы купили этот проект, начали узнавать про культуру а-фрейм, выяснили, что в России есть сообщество глэмперов, — рассказывает Оксана. — Они живут в разных городах — много подобных домов на Алтае, есть в Новосибирске. В Москве и Питере целые сети глэмпингов, у кого-то уже 10 домов. Под Москвой живет девушка, она — наш идеал, у нее Boho-capm, есть и дома-треугольники, и шатры, все очень красиво. Когда узнали, что есть целое сообщество глэмперов, мы поняли, скорее будем сдавать свой шалаш, чем жить в нем сами.

Купленный участок простоял около года — столько времени заняли бюрократические вопросы, разрешение на стройку. Возводить дом начали в июне 2021 года, а 2-го октября «Los.i.les» принимал первых гостей — они приехали на фотодень. А потом уже люди начали заезжать на сутки.

Природа и цивилизация

Фото: Серафима Кузина

Отель-шалаш живет почти автономно — здесь своя скважина, в домике есть душевая и туалет. Только свет проведен от деревни, а не сделан своими силами. Зимой гости топят печку, а также в домике теплый пол. Он действительно согревает — в прошлом году до ноября, когда установили печку, для комфортной температуры его хватало.

— У нас все есть, гостям мы говорим, привозите только еду, — уточняет Оксана. — Белье, полотенца, посуда, печенье, соусы, кофе… Здесь можно жить, несколько раз домик снимали на 5 дней, обычно так делают айтишники. Отсюда можно работать дистанционно, мы сделали Wi-Fi. Первые три месяца специально обходились без интернета, у нас была политика, что вы сюда не в сети сидеть приехали. На улице все отлично ловилось, вызвать такси было не проблемой. Но люди просили, и теперь есть Wi-Fi.

Колорит домику придает проигрыватель. Гости часто упоминают его в отзывах — что у пластинок совсем другой звук, чем если слушать музыку через телефон, подключив через bluetooth колонки (они тоже есть, но ими почти никто не пользуется).

— Атмосфера, которую создает проигрыватель очень нравится людям, — говорит Оксана. — Это потрескивание от иголки, когда играет пластинка. Исполнители у нас в основном ретро — много пластинок группы The Beatles, их гости обожают. Также есть Элтон Джон, моя любимая Дайана Росс. Мы нашли мужчину, который увлекается пластинками, у него их целый гараж на Алтайской, приезжаешь, и он находит что тебе нужно.

«Атмосфера, которую создает проигрыватель очень нравится людям. Это потрескивание от иголки, когда играет пластинка. Исполнители у нас в основном ретро — много пластинок группы The Beatles, их гости обожают», — говорит Оксана Фото: Серафима Кузина

Установили в домике и проектор — об этом тоже просили люди, особенно те, кто приезжает не на один день. Дополняют атмосферу свечи. Летом они не так популярны, а в холодные времена года их очень любят жечь. Перед каждым заселением гостям отправляют памятку, как вести себя в домике, где напоминают, что надо быть осторожным с огнем, нельзя пользоваться фейерверками и курить. Он деревянный, рядом заповедник… На всякий случай здесь есть огнетушитель.

Возле домика — деревянные кресла, мангал, костровая зона и банный чан. Сразу вспоминаются страшные сказки, где в чане варили детей. Но на самом деле такое купание, как утверждает Оксана, безопасно:

— Как не свариться? Это очень долго греть воду придется, не получится! 2 часа время растопки, вода ледяная из скважины… Чаном пользуются и летом, и зимой, получаются контрастные температуры. Во дворе у нас дрова для чана и для печи. Топор есть — некоторые гости любят колоть дрова, другие с удовольствием чистят снег. Городским жителям нравится такая нагрузка, особенно в сочетании со свежим кедровым воздухом.

Фото: Серафима Кузина

За отелем-шалашом стоит старый автобус. Он уже не на ходу, его в глэмпинге собираются превратить в фотозону.

Зимой прямо возле крыльца начинается горка — это еще одно местное развлечение. Хотя многие приезжают в уединенный домик просто, чтобы отдохнуть от суеты, и готовы целый день расслабленно пролежать на диване. Развлекательная программа им необязательна.

Фото: Серафима Кузина

Почему глэмпинг назвали именно «Los.i.les»?

— Муж придумал название, я с ним смирилась, — признается Оксана. — Но чаще нас называют «Лосайлес», читают по-английски. Мы уже сами стали так говорить. Впрочем, история с лосем у нас есть. Многие слышали про лося Яшу, которого спас и сейчас выращивает томич. Ему привезли лосенка, чью маму убили охотники. В интернете был сбор денег Яше на загон, чтобы поддержать его моя коллега, рукодельница Татьяна, специально сшила лосей. Я приобрела одного из них, и он у нас живет. Хотя сюда часто приезжают дети, они обычно его не трогают, он сидит на своем месте на диване. Мы писали о нем пост, что он наш символ. В прошлом году гости нам дарили другого лося, но его, к сожалению, сильно повредили, когда приезжала компания с детьми.

Елка для всей деревни

Фото: Серафима Кузина

«Los.i.les» расположен очень уединенно, кругом лес, но Оксана, которая часто приезжает сюда одна, говорит, что здесь не страшно:

— Даже зимой в деревне постоянно живут люди. Первое время к нам было паломничество. Местные рассказывали родственникам, друзьям, все приходили посмотреть на «Los.i.les»… Новый год здесь встречали две пары, во дворе были украшенные елки, все светилось, и люди из деревни спросили нас: можно мы встретим праздник у вашей елки, как на городской площади? Ребята кто снял домик, согласились. Сейчас, к счастью, ажиотаж пропал, к нам перестали ходить любопытствующие.

Фото: Серафима Кузина

По наблюдениям Оксаны, домик чаще всего снимают пары. В том числе и солидных лет — пишут, что хотят отдохнуть от быта, от внуков, и едут в отель-шалаш. Приезжают и семьи с детьми. Есть пара, которая выбирается в «Los.i.les» на выходные каждый месяц. Субботы разбирают в первую очередь, но будни тоже оказались популярными. Приезжают в уединенный уголок совершенно разные люди — и психологи, и айтишники, и владельцы разных бизнесов, и рукодельницы. Общего типажа гостей нет:

— По возрасту чаще всего от 20 до 30 лет, — рассказывает Оксана. — Часто у нас бывают с животными мы «дог френдли». Обычно очень осознанные владельцы, убирают за собаками. Только однажды корги погрыз у нас несколько вещей, остальные собаки классные. Вообще много осознанных гостей. Молодежь уезжает, а после них безупречно чисто. Однажды чуть не заплакала, как растрогалась. В домике за уборку отвечаю я, и оставляю обычно пылесос сушится разобранным. Приезжаю после гостей — а он собран, и возле печки, где всегда что-то сыпется с дров, чистота. Написала гостям спасибо большое, а они ответили, что много путешествуют, им есть с чем сравнить, их впечатлило, как у нас убрано и захотелось оставить такую же чистоту.

Фото: Серафима Кузина

Хотя проекту еще только год, у него уже есть много постоянных гостей — приближается зима, и в глэмпинг активно пишут те, кто побывал здесь в прошлом сезоне. А некоторые приезжали летом и заранее бронировали домик на холодные времена — поскольку атмосфера очень различается.

Активнее всего гости едут отдыхать в отель-шалаш с октября до марта:

— Летом уезжают на свои дачи или подальше, на море, — констатирует Оксана. — Сейчас сентябрь у нас полностью закрыт, и мы уже распечатали все зимние месяца. Для продвижения проекта нам хватает Инстаграма*. Даже сейчас, когда в России он запрещен.

Большой компанией в «Los.i.les» не приедешь — домик очень миниатюрный.

Фото: Серафима Кузина

— В прошлом году у нас не было опыта работы в такой сфере, иногда люди просились приехать группой побольше 4 человек, мы разрешали. Потом видишь, что происходит, и думаешь, нет. Так что в этом году никаких корпоративов, — считает Оксана. — Максимум 4 человека, не считая детей. У нас была ситуация прошлой зимой — девушка написала, нас будет 6 девочек, а потом к нам приедет несколько парней без ночевки… Я попросила, раз перебор гостей, пожалуйста, сохраните максимальный порядок. На следующий день нас отмечают в сети, я открываю фотографию и не верю своим глазам: в домике 17 человек! Зимой. Они как-то уместились на диван, на пол и сделали фото. Но спасибо девушке, правда, было убрано.

В аккаунте «Los.i.les» не найдешь локации домика. Это неслучайно: ее гостям сообщают только за день до приезда:

— Сначала рассказывали заранее, и многие люди хотели проведать обстановку, приезжали посмотреть. Они думают, тут забор, а его нет, только лес, — поясняет Оксана. — Когда посторонние заезжают, то людям, кто отдыхает, неприятно.

Семейная история

Фото: Серафима Кузина

Как организован семейный проект в плане распределения дел?

— Раньше вместе им занимались, сейчас в основном я, на муже только ремонтные работы, если что-то сломалось, и дрова. За соцсети и порядок отвечаю я, зимой на мне еще уборка снега и фотосессии. Их мы обычно проводим днем. Фотографироваться зимой здесь так любят, что мы даже делали в выходные фотодни, не сдавали гостям домик на сутки, — вспоминает Оксана. — Все говорят, найди менеджера по уборке, но я не могу это сделать. Даже мужу не могу доверить ее, пишу ему огромные инструкции, как и что делать. Однажды приехала после отпуска — вижу, он наволочки надел наизнанку, мол, так удобнее. Знаю, никто не наведет порядок так, как я. Кстати, у нас бесконтактный заезд — оставляем ключи в сейфе, делаем уникальный пинкод для каждого гостя. Это пандемия подсказала так сделать. В домике есть ультрафиолетовая лампа. Но главное — уборка каждый день, и я убираюсь на совесть.

Фото: Серафима Кузина

Вести бизнес с супругом оказалось комфортно:

— Муж в мою работу не лезет, он пытался поначалу мне подсказывать, как записывать брони, что нужно только в электронном варианте, — говорит Оксана. — В итоге я все равно хожу с блокнотом и записываю в него, мне так комфортнее.

Мы знаем Оксану как мастерицу игрушек о море, поэтому поинтересовались, как ей удается совмещать два разных проекта. Оказалось, что все складывается очень удобно:

— У меня есть время на свои работы утром и вечером, обычно я выезжаю сюда из города часов в 11, в 15 часов возвращаюсь. Своих работ в домике почти нет, только макраме сделала. Иногда спрашивают, почему внутри нет декора. Но здесь живут люди, если мы все завешаем, заставим, им будет не очень комфортно. И с вещиц надо будет каждый день стирать пыль… Нет, лучше пусть будет домик без декора!

Будут новые глэмпинги

Какие главные сложности пришлось преодолеть в проекте?

— В основном были психологические проблемы, у меня очень изменился ритм жизни, — полагает Оксана. — Первые месяца два на меня это давило, были мысли, что я найду сотрудника. Потом привыкла, втянулась, и все. Еще сложность связана с дорогой. Весной размывает мостик, который по дороге к нам, и не проехать, не пройти… В апреле, когда таял снег, мы делали перерыв в работе. Потом приезжал трактор и расчищал грязь. Я тогда со своим внедорожником вытаскивала не только наших гостей, но и жителей деревни. Кстати, тут, в Вороново живет Ведьма! Она выиграла грант, построила домик и водит экскурсии в заколдованный, зачарованный лес. Зимой я часто ее гостей вытаскивала. Что касается уборки снега, то мы договорились с деревенским трактором, он чистит нам дорогу, мне остается только терраса и дорожки возле дома. Я приноровилась, делаю уборку за 1,5 часа, а за полчаса раскидываю снег вокруг дома.

Сами авторы проекта провели время в домике за год всего 2 раза. Обычно он занят гостям. Свободные дни бывали летом, но Оксана с дочкой уезжала в отпуск. Идея купить себе дом за городом уже не кажется им такой привлекательной:

— Мы уже перегорели, — признается Оксана. — И мы в любой момент можем сказать: «Стоп!» проекту и поселиться здесь самим.

Фото: Серафима Кузина

Планов по развитию именно этого глэмпинга у его создателей нет: больше ничего строить на большом участке они не собираются. Идея — максимум 4 гостей, иначе слишком сложно чистить территорию, да и теряется прелесть уединенного местечка.

— Скорее всего, будем только поддерживать домик в хорошей форме, — думает Оксана. — Мы хотели баню построить, но редко о ней спрашивают. Да и банный чан есть. В целом людей устраивает то, что есть. А подобные проекты еще сделаем, мы в поисках места для глэмпинга другого типа. Там уже не будет уединения и домика-треугольника, туда можно будет приезжать шумной толпой. Но им я уже не буду так заниматься лично, найду людей. А этот проект оставлю себе.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Мария Симонова

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