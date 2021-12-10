Лен, хлопок, дерево: как томичка создает душевные «игрушки о море»

10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Чайки, киты, крабы, маяки — при взгляде на работы Оксаны Пивоваровой хочется немедленно оказаться где-то в морских краях, чтобы гулять по побережью и слушать шум прибоя, забывая обо всем.

Проект томской мастерицы называется «Игрушки о море». В эту стихию и все, что с ней связано, Оксана по-настоящему влюблена, что чувствуется по ее душевным работам.

Поговорили с Оксаной о том, как в ее жизни случился собственный творческий проект, с какими материалами она любит работать больше всех, кто основные покупатели ее игрушек и чем сегодня живет созданная ею с коллегами мастерская.

Зайцы, мишки, чайки и киты

Фото: Серафима Кузина

Сегодня игрушки Оксаны, сшитые или сделанные из дерева, раскупаются через магазинчик в Инстаграме @chaika_toy стремительно. А когда-то она не могла даже представить, что увлечется чем-то подобным:

— В детстве я совсем не любила уроки труда, поделки для них мастерила моя мама, она же за меня и рисовала, — рассказывает Оксана. — А году в 2015-м я внезапно начала шить зайцев для друзей, знакомых. Своего ребенка у меня тогда еще не было, но мне понравилось направление sleepy toys — игрушки для сна. Начать продавать их меня подтолкнул муж — просто завел через полгода аккаунт в Инстаграме, выложил фотографии работ. И всех моих зайцев, что скопились за это время дома, купили за один день!

Как шить игрушки, Оксана осваивала сама, по наитию. Ткани для первых зайцев нашлись случайно — в мебельном магазине девушке попалась стоящая «на выброс» коробка с образцами материалов. Оксане разрешили ее забрать, но ткани долго томились дома в ожидании своего часа. Однажды появилось вдохновение, тогда и родился первый заяц. В качестве наполнителя Оксана использовала гипоаллергенный синтепух. С ним она работает до сих пор.

Фото: Серафима Кузина

Аккаунт Оксаны поначалу назывался Sleepy Bunny — первые три года она шила только зайчиков и мишек. Теперь она их больше не делает — все поменялась, когда в ее жизни случилось море.

Это была не первая морская поездка, но именно эта вышла особенной:

— Мы с мужем отправились в Черногорию. Не по путевке, организовали все сами, и я взглянула на море иначе, — вспоминает Оксана. — Вернулась домой с фотографиями, долго на них смотрела и потом сделала подвесы — деревянных чаек. Сейчас у меня таких уже не осталось, хотя похожие висят в мастерской. Но их делала другая томская мастерица, я заказала их для декора, для настроения. Потом поняла, что мне хочется шить этих птиц. Вскоре я сменила название аккаунта на chaika_toy. Почему? Чайка для меня стала символом моря. Мне кажется, это особенные птицы. Они словно умеют разговаривать...

Вскоре к чайкам прибавились киты, морская тема начала развиваться. Оксана почистила в Инстаграме подписчиков, оставив только тех 150 человек, которые общались с ней и делали заказы. Они с интересом отнеслись к новому повороту в творчестве мастерицы.

Ручная работа

Фото: Серафима Кузина

Вместе с морской темой в творчество Оксаны добавился и новый материал — дерево. Причем не обычное, а выброшенное на берег волнами. Его мастерица сама собирает в Анапе, куда старается выбраться семьей пару раз в год. И посылки по 15 кг отправляются в Томск почтой:

— Я называю их «плавунцами». На них можно разглядеть следы, оставленные песком, — рассказывает Оксана. — Дрифтвуд (англ. driftwood — прим.ред), работа с таким материалом, в мире сейчас очень популярна, в нашей же стране о новом направлении узнали недавно, года три назад. Плавунцы плотнее, чем обычное дерево, даже хрупкие с виду веточки почти невозможно сломать. Специфической обработки такой материал не требуется. Насколько я изучала этот вопрос — морское дерево безопасно, в нем, в отличие от речного, нет жуков. Я просто мою его, обрабатываю большие деревяшки антисептиком и долго тщательно сушу, чтобы не возникло плесени. А потом придаю лобзиком нужную форму. Работать с деревом мне очень нравится. Но этим я занимаюсь больше для души, чаще все-таки заказывают игрушки из ткани.

Фото: Серафима Кузина

Границ в творчестве для нее нет, говорит Оксана. Морская тема безгранична, и погружаться в другие пока не тянет, ведь столько рыб и других морских обитателей еще не сшито! Она уже делала чаек, крабов, пеликанов, морских коньков, скатов, но это лишь малая часть возможных героев. Найти хозяев для них обычно удается легко. А на заказ Оксана работает редко — только для тех, кто уже давно увлечен ее творчеством. К примеру, педагог из музыкальной школы недавно заказал елочные игрушки-мухоморы.

Рождаются игрушки по-разному. Что-то создается за три часа, над другой похожей приходится работать неделю. Для Оксаны важно, чтобы был поставлен срок — так работать удобнее.

Фото: Серафима Кузина

А накануне Нового года Оксана стала шить адвент-календари. Они очень популярны в Европе, постепенно «полотна» с сюрпризами на каждый день декабря добрались и до нашей страны. Правда, многие предпочитают картонные варианты, календари из тканей берут не так охотно. Оксана шьет из льна именно основу, карманы с датами, родители могут заполнить их подарочками и играми-заданиями для детей, как захотят. Плюсами такого варианта календаря можно назвать его экологичность — он из ткани, поэтому прослужит много лет.

Что касается цен, то птицы стоят 2,5 тыс. рублей, деревянный кит — 1,5. Многие говорят, что это дешево, но для Оксаны стоимость складывается из материалов и затраченного времени. И процесс приносит ей удовольствие, что тоже важно. За исключением работы по наполнению игрушек — это непросто и нервно, особенно если речь идет о маленьких деталях, например, о птичьем клюве. А вот шитье радует. Большие птицы и календари застрачиваются на машинке, сборка деталей происходит вручную. А мелкие вещицы полностью делаются вручную: так дольше, зато они надежные, крепкие, дети могут спокойно подергать за их детали.

Фото: Серафима Кузина

Свои «мягкие» работы Оксана шьет из натуральных тканей — льна и хлопка. Ей нравится с ними работать, они приятны на ощупь и безопасны. Еще один плюс — такие ткани не тянутся, что важно для формы игрушек. Все вещицы можно стирать: календари в машинке, остальное — только руками.

Дочка Оксаны, которой четыре года, с удовольствием играет с игрушками мамы. И рассказывает о ее работах детям в саду.

Когда не хватает моря

Фото: Серафима Кузина

Оксана рассказывает — прежде подписчики в инстаграме легко находились сами, сейчас ситуация поменялась:

— Раньше я просто ставила хэштег #ручная работаяТомск — и многие приходили, подписывались. Сейчас конкуренция очень большая, но мне работы хватает — у меня есть клиенты, которые каждый месяц что-то заказывают, — говорит Оксана. — Недавно девушка, когда я поблагодарила ее за очередную покупку, эмоционально написала: «Даже не знаю, как бы жила без вас!». Она из Москвы, помогает фотографу, который снимает особенных деток, и недавно заказала для них на Новый год игрушки-домики.

В основном ее игрушки покупают люди из Москвы и Сибири, отмечает Оксана:

— Понимаю, почему так — моря в этих краях действительно не хватает! Особенно интерес к моим работам повышается в начале и в конце лета. Думаю, это неслучайно. В начале лета кто-то понимает, что увидеть море у него не получится, и хочет приблизить к себе хотя бы его частицу. А в конце сезона отпусков заказы делают те, кто вернулся с морских берегов и ностальгирует по поездке. У меня круглый год много клиентов, но в эти два периода работа становится еще активнее.

Фото: Серафима Кузина

По наблюдениям Оксаны, большинство ее покупателей не из Томска:

— Новосибирск и Кемерово значительно активнее. Даже когда мы проводим в нашем городе маркеты, то чувствуем, что есть какое-то непонимание. Спрашивают, почему такие цены, для чего нужно игрушки. В то же время в Кемерове, где мы недавно побывали, нас приняли на ура. В Анапе я тоже успешно участвовала в маркетах и увидела совсем другое отношение, вопросов о цене не было, — отмечает Оксана. — И это относится не только к моему творчеству, коллеги-мастерицы тоже замечают, что у них больше клиентов из других городов. Москвичи, к примеру, удивляются, почему наши авторские игрушки ручной работы стоят так дешево.

Среди лидеров по популярности, отмечает Оксана — чайки и пеликаны. В этом году покупателей очень привлекают птицы. Ими можно играть, но многие берут их именно как элемент декора.

Своя мастерская и мечты о побережье

Фото: Серафима Кузина

Уже два года как свой проект стал для Оксаны главным делом. Она ушла в декрет, занимается созданием игрушек для собственного магазинчика и решила, что больше ничем заниматься не хочет. До этого она работала продавцом, потом вместе с мужем развивала собственный барбершоп. Оказалось, что вести такой бизнес очень непросто и нервно, поэтому семья закрыла проект. Оксана сосредоточилась на любимом деле.

Пандемия только подняла популярность вещей ручной работы:

— Локдаун оказался лучшим периодом для проекта — в первый месяц, когда объявили самоизоляцию, мой телефон просто разрывался от заказов, — вспоминает Оксана. — Видимо, люди стали проводить больше времени в интернете, чаще совершать покупки. В ту горячую пору я работала и днем, и ночью. Тогда у меня появились заказы даже из Японии. Посылка дошла туда Почтой России за неделю. Также у меня есть покупатели из Украины и Казахстана. В последний посылка почему-то шла целый месяц.

Фото: Серафима Кузина

Летом 2021 года Оксана с коллегами решили создать собственную мастерскую. Идея обсуждалась давно, и Оксана взяла инициативу в свои руки, нашла помещение на Фрунзе. У девушек разные творческие направления: если Оксана шьет игрушки и работает с деревом, то Даша делает барельефы, а Полина шьет кукол. Пространство назвали «Мы тут». Периодически здесь проходят мастер-классы. Оксана учит работать в технике дрифтвуда, рисовать домики, маяки.

Своя мастерская очень поддерживает, отмечает она:

— В те дни, когда дочь не ходит в садик, вырваться вечером, когда с ребенком может посидеть муж, в тишину и спокойствие мастерской, для меня очень важно, — признается Оксана. — Мне не нужны музыка и сериалы, работаю в тишине. Теперь я дома почти не работаю, изредка могу что-то сшить вечером. На мой взгляд, хорошо, когда есть такое разделение на работу и дом.

В мастерской «Мы тут» Фото: Серафима Кузина

С появлением собственного дела ее жизнь изменилась, говорит Оксана:

— Я стала ощущать себя спокойнее. Знаю, что это «мое», что оно принесет мне не только удовольствие, но и заработок. Покупателей хватает. Если говорить о целях и планах, то мне хотелось бы побывать на двух больших маркетах — ArtFlection в Москве и фестивале «Маркет у Моря» в Петербурге. Там собираются мастера со всей России, показывают и продают свои изделия. Желания масштабировать, расширить свое дело у меня нет.

Как человек, чье сердце отдано морю, Оксана мечтает перебраться на побережье, но еще не уговорила мужа, чья работа связана с Томском. Пока она бывает в южных краях пару разу в год, заряжается там вдохновением. Помогает и дочка со своими каждодневным вопросом: «Когда же мы поедем на море?».

Текст: Мария Симонова

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