Айсберги для «Исследователей». Как керамистка Елизавета Клеванцева создает арктический декор для «дома за рубль» на Савиных

3 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Мы, как и многие томичи, уже несколько лет следим за судьбой здания на Савиных, 10а. Его по программе «Дом за рубль» восстанавливает Алексей Будников вместе со своей командой. Недавно в проекте возникла интересная коллаборация.

Известно, что в доме когда-то жил знаменитый исследователь Арктики Николай Урванцев. Северная тема будет отражена в интерьерных деталях бистро «Исследователи», которое, будем надеяться, заработает в подвале дома уже летом. А создает айсберги и перекликающиеся с ними по форме предметы декора Елизавета Клеванцева, художница-керамистка и в прошлом… исследовательница Арктики!

Расспросили Елизавету, как удивительное совпадение превратилось во вдохновляющее сотрудничество.

С Елизаветой команда Алексея Будникова познакомилась больше года назад:

— Мы дружим с музеем «Профессорская квартира». Перед прошлым Новым годом в нем была встреча, посвященная теме кухни. Там мы с Елизаветой, тоже частой посетительницей «Профессорской квартиры», и увиделись впервые, — рассказывает Кира Массон, стилист интерьеров из команды Алексея Будникова. — Разговорились, обменялись контактами, подписались друг на друга в социальных сетях. Так в нашей команде узнали, что Елизавета работает с керамикой, а прежде бывала в Арктике как ученый. Почувствовали — наш человек. Летом 2023 года, когда мы начали проводить мероприятия на уже восстановленном балконе нашего дома, Лиза предложила сделать мастер-класс по лепке. А потом мы задумались о сотрудничестве.

Стилист интерьеров из команды Алексея Будникова Кира Массон Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— У нас интересная точка соприкосновения — Арктика, — поясняет Елизавета. — Мне давно хотелось поработать с интерьерной керамикой, а Кира занимается как раз дизайном интерьеров. Она предложила мне сделать «арктический» декор в будущие гостиницу и бистро дома на Савиных, 10а.

Художник-керамист Елизавета Клеванцева Фото: Серафима Кузина

И завертелось! Перед Новым годом Елизавета и команда дома встретились и обсудили концепцию. Ребята уже понимали, что они хотят керамику ручной работы на столики. Начался обмен вдохновляющими картинками, вскоре стало ясно — всем интересны айсберги.

— Мы хотели как-то показать, что в нашем доме жил исследователь Арктики, но не банально, через его портрет, а легким намеком, — говорит Кира. — И сказать, что есть Арктика, ее исследователи, так, чтобы это выглядело современно, актуально. Лиза озвучила, какие глины нам подойдут, заказала материалы и начала работать. Было несколько встреч, обсуждений — у каждого свое видение, тем более, что Елизавета бывала в Арктике с экспедицией на корабле! Это нас очень впечатлило. Художник, делающий именно то, что нам нужно — ручную керамику — при этом еще и не по картинкам знающий, что такое айсберги.

Тема интерьера для будущих бистро «Исследователи» и гостиницы связана с именем известного исследователя Арктики Николая Урванцева, который жил в доме на Савиных, 10а. Фото: Серафима Кузина

Елизавета создает арктические арт-объекты в керамическом коворкинге, мастерской «Поле». Здесь она и сотрудник, специалист по обжигу, и один из тех художников, кто пользуется возможностями этого пространства. Сейчас она занимается только творчеством, исследования позади:

— Два года назад я полностью оставила науку, уволилась из Томского политехнического университета, где и училась, и работала, писала кандидатскую диссертацию. Керамика сначала была просто моим хобби, — признается Елизавета. — Потом я стала активнее и активнее ею заниматься. Однажды, после гончарного курса, у меня накопилось много своих работ, я попробовала их продать. Удалось. Так я поняла, что, оказывается, могу делать то, что мне нравится, и получать за это деньги. Появилась вера, что я могу зарабатывать творчеством.

Арктика — это космос на земле

Работает Елизавета в мастерской «Поле», где является еще и специалистом по обжигу. Фото: Серафима Кузина

Перед этим Елизавета успела трижды побывать в экспедициях в Арктику в составе научно-исследовательских групп ТПУ.

По моим ощущениям, Арктика — это отдельный космос на Земле! — говорит Елизавета. — Когда ты попадаешь в арктические широты, то осознаешь, что находишься в той точке земного шара, где бывало, вероятно, еще меньше людей, чем на Луне. И возникает ощущение абсолютной «дикости», первозданности этого края. В экспедициях тяжело: ты живешь 30-40 дней в замкнутом пространстве с большой группой людей. Это и психологически, и физически сложно. Но оно того стоит! Поездки в Арктику — очень яркие воспоминания в моей жизни. Кстати, не скажу, что там намного холоднее, чем в Томске. Просто зима наступает на 2 недели раньше, а особой разницы в температуре я не почувствовала.

Интересно, что сотрудничество с домом на Савиных, 10а стало первым для художницы обращением к теме давно знакомой Арктики.

— В творчестве я много чем вдохновляюсь. Обычно тем, что мне кажется красивым. Например, люблю сочетание цветов в работах Михаила Врубеля, и подобные неосознанно появляются в моей керамике, — отмечает Елизавета. — Для меня его краски яркие, теплые.

Проект для «Исследователей» стал поводом для арктических сюжетов в керамике. Айсберги помогли Елизавете связать название бистро и фигуру Урванцева, отразить в декоре и идею исследований, и Арктику. Они будут представлены и как арт-объекты, и как вазочки, чьи формы вдохновлены огромными льдинами.

Айсберги станут главным украшением интерьера в новых заведениях. Фото: Серафима Кузина

— Я видела льды вживую, поэтому обращаюсь к своим личным впечатлениям и воспоминаниям для работы, — поясняет Елизавета. — Когда ты впервые встречаешь настоящий айсберг — это потрясение. Прежде ты смотрел на фотографии, читал о нем в книжках, а теперь он рядом с тобой! Лепка глиняных айсбергов — это свободный, творческий процесс, четких эскизов нет, многое рождается стихийно. В этом проекте я работаю с разными видами глины — каждый ведет себя по-своему. Использую шаматированную и светложгущуюся глину, а также разные виды глазури.

Труд керамиста — дело не быстрое

Команда дома на Савиных активно включается во все нюансы своего проекта и рассказывает о них в своих социальных сетях. Подписчики знают: недавно ребята сами попробовали работать с глиной. Елизавета провела для них мастер-класс, и они создали свои версии арктических ваз — айсбергов.

— Если они нам откликнутся, подойдут под интерьер, концепцию, им тоже найдется в доме место. Покажем, что во всех деталях есть наша рука, ощущения, представления… — объясняет Кира. — Естественно, Елизавета, как художник-керамист ищет форму и фактуры, но ее коллекция теперь дополнена нашими неопытными работами. Мы на своем опыте знаем, что такое глина и как она себя ведет. Покажем гостям, как видим айсберги мы и как художник, который бывал в Арктике. Мастер-класс очень помог в этом сотрудничестве. Если кто-то затевает подобную коллаборацию, то советую попробовать все самому. Иногда ты можешь требовать от глины и мастера того, что просто невозможно сделать. А после мастер-класса мы точно знаем, что это за материал.

Елизавета за работой Фото: Серафима Кузина

Для команды дома было важно, чтобы речь шла не просто об арт-объектах, а о функциональных предметах. В разработке декора учитываются такие моменты, как размер столов бистро. Также важно, чтобы ваза не только украшала пространство, но и держала воду.

Дополнять новое пространство будут 14 айсбергов Фото: Серафима Кузина

Сейчас большая часть работ над декором уже на завершающем этапе. Осталось недолго, но для керамиста «недолго» — это пару месяцев.

— Надо сначала слепить изделие, потом дать ему высохнуть, — объясняет Елизавета. — Такие айсберги сохнут неделю, иногда дольше. Потом их надо обжечь, после первого обжига покрыть глазурью, обжечь второй раз. Иногда этого оказывается недостаточно, тогда объект еще раз покрывают глазурью и вновь отправляют в печь. Такой кропотливый и сложный процесс. Еще нередко случается брак: в процессе сушки изделие может лопнуть. Труд керамиста — дело не быстрое. Я делаю небольшие партии — все работы должны обладать своей индивидуальностью. По плану у нас 14 айсбергов для бистро и несколько штук на замену. Керамика бьется. Каждую партию показываю ребятам, обсуждаем с ними, они говорят, в какую сторону им хотелось бы, чтобы я двигалась… Общее направление у нас одно — Арктика, айсберги, лед, снег. Это видно и по формам, и по цветам работ. Они белые, блестящие, похожие на тающий, потекший лед, местами потрескавшийся. А формы живые, природные.

Томская история

Дом на Савиных, 10 Фото: Серафима Кузина

Объединяющие арт-проекты — это всегда новая, яркая история. Хотя и работы художника-керамиста Елизаветы Клеванцевой, и дом на Савиных, 10а заметны в томской культурной жизни:

— Елизавета — смелая, проявленная личность. Это художник, который нащупал свой стиль и в нем развивается, — считает Кира. — Естественно, она постоянно набирается опыта — в любом творчестве актуален подход «Век живи, век учись». Керамика — это не только глина. Благодаря Елизавете мы узнали, что посуду можно обжигать и на костре, тогда материал обретает черный цвет. Мне кажется важным, что она не останавливается. Некоторые художники нашли свой стиль и замерли. А она, мне кажется, вечно в поиске — что-то пробует, куда-то ездит, обжигает работы в новых печах.

Елизавета Клеванцева: Я благодарна ребятам, что они рассказывают о той истории, что творилась в Томске, и о его людях Фото: Серафима Кузина

Елизавета давно следила за судьбой дома на Савиных в социальных сетях. Считает проект важным для Томска:

Мне нравится, когда в проектах есть глубина. Когда открывают не просто «ресторан какой-то кухни», а ресторан, привязанный к локальной истории, конкретному месту. Можно было просто отреставрировать здание, сделать офисы… А у ребят бережное отношение к городу, к его истории. Важно рассказывать про прошлое Томска, о великих людях, которые здесь жили. История творилась не только в Москве и Петербурге, но и в нашем городе. Несмотря на то, как сложно воплощать в жизнь такой проект, как много денег на него уходит, сколько трудностей возникает в процессе реставрации, ребята все равно идут к своей цели. И мне очень радостно, что я — пусть небольшая, но часть этого проекта, могу вместе с ребятами работать над созданием такого места.

Елизавета Клеванцева Фото: Серафима Кузина

Вероятно, арктическими арт-объектами сотрудничество Елизаветы и команды дома на Савиных, 10а, не закончится. Кира Массон обещает, что в будущем в бистро появится керамическая посуда ручной работы, в том числе, и созданная Елизаветой.

Так что интересных вещей в «Исследователях» будет становиться только больше. Скорее бы открытие бистро — город ждет его с нетерпением.

Текст: Мария Симонова

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