«В тренде интерьер, который отражает тебя самого» — стилист Кира Массон о моде на старые вещи и редизайне пространства

1 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Кира Массон — стилист интерьеров. Она умеет создать пространство, воплощающее характер своего владельца. Любит «быстрые», доступные всем перемены, а не глобальные ремонты.

Мы встретились с Кирой, когда писали про «Дом за рубль» на Савиных, 10а — она в команде проекта, и поговорили про тренды, Томск и специфику ее работы.

Стилист интерьеров Кира Массон Фото: Серафима Кузина

— Кира, вы с детства любили что-то делать руками. Как это стало превращаться в профессию, вы ей учились?

— У меня есть художественное образование. Затем в ТГУ я получила классическое образование, а потом еще поступила в ВШБ (Высшая школа бизнеса — прим. ред), но не закончила. Решила дать себе год, чтобы попробовать свои силы в профессии. Работала в большой компании, в «Газпроме». Но однажды ушла в творчество. Муж и родные меня поддержали, поверили, что я смогу себя реализовать в этом направлении. Мои две сестры, близняшки, еще в детстве решили пойти по стопам родителей: мама окончила СибГМУ, а папа — Политехнический. Так и вышло — одна стала медиком, другая — инженером. А я всегда хотела быть художником, хотя среди родных людей никто похожими профессиями не занимался. Первым моим шагом к творческой работе был проект OnlyArt.

— Расскажите о нем.

— Он стал популярным в Томске 7-8 лет назад. Мы рисовали в ресторанах — можно было купить билет на мастер-класс, прийти и за три часа создать картину. Я умею рисовать и коммуникабельная, люблю общаться со всеми. Когда люди устают от быта, привычной жизни, им хочется разнообразия и новых ощущений. Участвовать в проекте можно было независимо от умения рисовать. Я делала расписание, когда какую картину создаем, встречи проходили 2-3 раза в неделю. Людям это пришлось по душе.

Кира Массон Фото: Серафима Кузина

— В каких ресторанах проходил OnlyArt?

— Первым, кто заинтересовался моей идеей, был «Пармезан». Тогда они как раз сделали ребрендинг и стали называться «Тот самый Пармезан». Я написала их директору Анне Гилевой электронное письмо, где рассказала о концепции. Она сказала: «Да!». Ряд заведений ответил отказом, сказав, что это не будет интересно Томску... OnlyArt стал популярным — я приглашала фотографа, гости делали картины, заказывали еду и вино. Люди шли, собиралось по 50 человек. Иногда мы не помещались в ресторан, и в такие моменты я арендовала пространство «Высоко». Но в любом проекте есть точка развития и точка спада. Они совпали с моим интересом — я как творческая личность не могу долго зацикливаться на чем-то одном.

— После этого вы занялись работой с интерьерами?

— Сначала я подумала — если можно нарисовать картину, значит, можно ее вписать в интерьер. У меня начали заказывать интерьерные работы. А затем пришло понимание, что можно перекрашивать и мебель. Я занимаюсь не реставрацией, а ее редизайном. Причем не только делаю это, но и рассказываю людям, как можно осуществить, чтобы человек и сам мог поменять свой интерьер. Такой подход совпадает с разумным потреблением, и это очень важно, особенно в наше время.

Еще важно, чтобы мебель, обстановка выражали своего владельца. Не всегда нужно в интерьер покупать всё новое, действовать строго по правилам. С любым пространством есть возможность играть и творчески подходить к нему. Я, к примеру, люблю старые вещи, которые несут какой-то смысл, предметы с «бабушкиного чердака». Берешь тумбу, которая не вписывается в интерьер, модернизируешь. Цвета — это мой источник вдохновения. Он помогает поменять характер предмета. Бежевый интерьер преобразится, когда к нему добавят одну старую вещь, раскрасив ее в любимый яркий цвет. Старая ГДР-овская мебель потрясающе смотрится перекрашенной. И так появляется уже свой авторский и при этом переделанный под современный интерьер.

Фото: Серафима Кузина

— В чем специфика именно вашей работы, чем она отличается от реставрации?

— При реставрации нужно много специальных серьезных материалов. К примеру, для снятия лака с мебели используют сильную смывку, дома такие вещи делать нереально. А материалы, с которыми работаю я, доступны каждому. Пока я была в декрете, уложив ребенка, могла перекрасить стол, переставить мебель, за пару часов поменять интерьер. Мой навык — делать обстановку более актуальной — начал перерастать в профессию. Мебель я могу переоформить, почему бы не придумывать готовые интерьеры? Я начала в своем аккаунте в соцсетях рассказывать об интерьере, как и что можно поменять. К примеру, обои перекрашивать. Сначала проверяла такие вещи на своей квартире. Раньше были популярны обои с вензелями, теперь востребованы более лаконичные, глубокие цвета. Я перекрасила в однотонные, и люди откликнулись на такую идею. Ко мне начали обращаться те, кому нравится, что я делаю. Но я не дизайнер, я декоратор, стилист интерьеров — это моё направление и мои компетенции. Они заключаются в том, чтобы с помощью деталей пространство приобретало характер.

— Такие перемены легче воплотить в жизнь, чем ремонт?

— Да, я за быстрое обновление интерьера, если у заказчика, естественно, есть такой запрос. Особенно это удобно, когда ты снимаешь квартиру или хочешь недолго пожить в комфортных для себя условиях, но потом переехать. У тебя нет времени тратить год на ремонт. Ты хочешь здесь и сейчас наслаждаться каждым мигом.

С помощью деталей Кира задает интерьеру характер и колорит. Фото: Серафима Кузина

Есть вещи, которые легко сделать самостоятельно. Моя аудитория больше женская, она смотрит мои посты с идеями и понимает — одна девочка может изменить интерьер. Я иду, покупаю краску, перекрашиваю стену, перетягиваю кресла, меняю их местами — и обстановка уже новая. И люди могут так же. Глобальный ремонт — это дорого и долго. А перемены возможны в зависимости от настроения. На днях я подумала, что хочу бордовую стену. Сходила за краской и сделала. Сейчас краски позволяют идти за своим настроением. Они быстро сохнут, не пахнут, бывают моющиеся, такие очень востребованы для туалета и кухни.

— Вы активно ведете соцсети?

— Зависит от загруженности. Иногда, если появилось вдохновение, я могу что-то рассказать. В какой-то момент поняла: чем больше веду соцсети, тем больше интерес к моей работе, и я не справляюсь. Поэтому не всегда там активна.

Рада возможности быть в команде «Дом за рубль»

Кира уже два года работает в команде проекта «Дом за рубль» и восстанавливает здание на Савиных, 10а. Фото: Серафима Кузина

— Вы развиваетесь в нескольких направлениях, связаны с разными проектами?

— Я рада, что могу комбинировать. Мне нужны разные компетенции. Я работаю с ребятами, восстанавливающими по программе «Дом за рубль» здание по Савиных, 10а (проект «domwood»), занимаюсь интерьерами, инвест-недвижимостью, а еще преподаю ИЗО в начальных классах. Сейчас у меня полдня после обеда занимает domwood, а до полудня — время других проектов. Иногда появляется настроение порисовать. Мной движет вдохновение. Если оно есть, это дает мне силы работать и общаться с заказчиками.

— Как вы стали сотрудничать с «Домом за рубль» на Савиных?

— Ребята обратились ко мне 2 года назад, еще до пожара, которые случился в здании весной 2022 года. Сначала делали второй этаж: подбирали цвета, концепцию, им понравилось, что я сочетаю старое и новое. Мы сошлись в ощущениях. Потом случился пожар, и мы начали с нуля… Скоро собираемся открывать в цоколе локальное бистро. В команде — невероятные люди! Например, Иван Валентинович Скоморощенко, мастер по дереву, по реставрации. Работа вообще позволяет мне знакомиться с удивительными людьми. Мне нравится мое окружение.

Фото: Серафима Кузина

— Как вы в целом относитесь к программе «Дом за рубль», о которой мы много пишем?

— Она безумно интересная. Я всегда откликаюсь на добрые проекты, у каждого творческого человека есть своя миссия. К ней можно отнести работу с деревянными домами. Я люблю Томск, родилась в этом городе. Могу уехать куда-то пожить, но здесь мне нравится, тем более, что я — очень семейный человек. Мы с вами общаемся в ботаническом саду, и я обожаю это место, как же здесь красиво!

Когда ребята из domwood предложили мне сотрудничать, я порадовалась возможности поучаствовать в проекте. Мы давно знакомы с Анастасией, супругой Алексея Будникова, арендатора, восстанавливающего дом, и поняли, что можем быть друг другу интересны.

У меня есть деятельность «для дохода», а есть хобби, «сердечко». Domwood отношу к «сердечку». Через проект удается немного прикоснуться к томскому наследию. Надеюсь, и через 100 лет восстановленный нами дом останется, будет красоваться в Томске.

При этом я вижу — «Дом за рубль» сложный проект. Мы каждый день с ребятами встречаемся, решаем какие-то задачи. Они тоже не реставраторы и не строители. Процесс идет «через шишки». Алексей Будников — невероятный человек, добрый, активный, и любящий свой город, я думаю, он даже не считал выгоду и то, как быстро это окупится, когда брал дом на восстановление. Он просто увидел дом, который ему понравился, и погрузился в процесс. Здорово, что проект «Дом за рубль» привлекает внимание многих!

О проекте «Дом за рубль» рассказываем подробнее в наших материалах

— Но арендаторов пока заметно меньше, чем надо, чтобы спасти деревянный Томск.

— Да, восстанавливать дома сложно, в нашей меняющейся обстановке особенно… Хочется, чтобы проект получил развитие. Вижу, как за судьбой дома на Савиных наблюдают подписчики из разных городов и стран. Всем заметно, что в проект вкладывается душа. Может, кого-то такой пример вдохновит восстановить дом. Но надо понимать, это нелегко, нужно иметь железный характер и целеустремлённость. Зато проект поддерживает деревянный Томск. Он важен для нас всех — моему сыну 8 лет, он очень любит деревянное зодчество, даже делал в школе доклад про дом на Савиных.

— Отчасти благодаря проекту «Дом за рубль» я поняла важное — когда ты хочешь идти быстро, ты идешь один, а когда далеко — командой. Я раньше думала, что лучше выбирать первый вариант, а теперь понимаю, что в команде у каждого своя жизнь и своя задача, та сфера, где хорошо получается. Единомышленники важны. Вы можете быть разными, но при этом у вас один вайб — к примеру, отношение к людям, доброта, открытость, интересы. Когда цели одни и они гуманные, то помогают тебе реализовываться еще быстрее, — считает Кира. Фото: Серафима Кузина

— Вы упомянули инвест-недвижимость. Что это за сфера работы?

— Есть команда «К2», которая работает по такой схеме — покупается недвижимость и отделывается максимально: от черновой до готовой к жизни. Я придумываю визуальную часть, концепцию, цвета, мебель. Мы делаем ремонт с полной комплектацией: люстрами, одеялами, деталями. Заходи и живи. Моя задача — найти в магазине вещи, которые выглядят красиво и доступны по цене.

Почему я интерьерный стилист? Ко мне приходят люди с отрисованной дизайнером картинкой. Но они не могут ее реализовать: у них есть максимум два миллиона, а проект получился на пять. Или дизайнер что-то нарисовал, а таких материалов и предметов нигде нет. Мы с девочками (наша команда — женская) прорабатываем это направление и стараемся оживить пространство. Я ищу вещи из проекта, которые предлагает дизайнер, но в рамках разумной цены. Люблю видеть результат и уже обставленную квартиру.

Старые вещи стали очень актуальными

Фото: Серафима Кузина

— Какие интерьерные тренды вы бы выделили?

— Сегодня в тренде самобытность — интерьер, который отражает тебя самого. Раньше был в моде лофт, сейчас — стиль фьюжн. Если ты хочешь лофт, то можешь туда вписать нежную картину. Интерьеры — как люди, они не должны быть безликими. Фьюжн помогает совместить все в одном интерьере, хотя, конечно, должна быть мера. При этом смелость в стиле сейчас тоже актуальна.

Востребованы пыльные цвета. Это, кстати, упрощает пользователю подбор себе цветовых сочетаний. Яркие сложно сочетать между собой. Желтый, красный — это на полянке с цветами классно рядом смотрится, а в интерьере такое может быть «передозом». Пыльные цвета спокойные — где капельку серого добавили, получается уже не розовый, а пыльно-розовый, не белый, а молочный. Приглушенные, не откровенные оттенки хорошо смотрятся. У них общая «пыльность». И они гармоничны.

И сейчас еще в тренде — удобство. Это как с одеждой. Ты можешь красиво выглядеть на высоких каблуках, в узком платье, с крошечной сумочкой, но также ты модный в свободном натуральном льняном длинном платье. Интерьеры тоже могут быть практичны. Если тебе нужно, делаешь много ящиков. У кого есть возможность построить дом, сразу проектируют там кладовую. Важно, чтобы в своем интерьере человеку было комфортно. Чтобы это был «его» интерьер. Когда ко мне обращаются люди, я всегда спрашиваю, какой вы человек.

— Старые вещи сегодня стали востребованы?

— Сейчас время, когда они очень популярны. Это заметно по «Авито» — цены на такие предметы выросли, поскольку есть спрос. Особенно в Томске. В Новосибирске дешевле. Там и больше вещей, и, возможно, меньше ценят старые вещи. Сегодня много магазинчиков со старыми вещами, такие вещи стихийно продают на Центральном рынке по выходным. Интересно, что часто старьевщики — это семейная история. Отдельный плюс — если старая вещь еще и твоя вещь, из семьи.

— Иногда старые вещи надоедают…

— Если я вижу у людей классную тумбу, которая им не нравится, то всегда могу предложить им варианты. Либо продать, либо вписать в интерьер с помощью смены цвета или аксессуаров.

Фото: Серафима Кузина

— Сочетание старого и нового стало актуальным?

— Да, раньше это было редкостью. Сейчас актуально и в одежде, и в интерьере. Новые стол из IKEA и на нем винтажная посуда. Или в ванной комнате новая мебель и старая ваза… Это еще и хорошо подходит под тренд на разумное потребление. Но, конечно, важно, чтобы человеку действительно нравилось сочетать старое и новое. Не стоит делать это только ради моды.

— Разумное потребление влияет на тренды?

— Да, считаю, с ним можно связать и тренд на вещи, у которых есть несколько назначений. К примеру, табурет использовать как прикроватную тумбу, винтажную пепельницу как мыльницу или как подставку для украшений.

Я всё больше стала замечать и встречать людей, которые выступают за разумное потребление, и это замечательно — подходить к жизни с умом, не только слепо покупать, но и контролировать себя в приобретении тех вещей, мебели, одежды, которые завтра, может, перестанут быть актуальными. Обдумывать, взвешивать, разумно потреблять — это очень важно и ценно. Я люблю таких людей.

Хочется, чтобы интерьер выглядел аккуратно и вещи стояли не на виду. Открытые полки не очень актуальны, поскольку на них предметы собирают много пыли. Возникает визуальный шум. Иногда можно чуть-чуть убрать лишнего, и у тебя интерьер поменяется. Поэтому, когда есть желание изменить стиль, стоит начать с уборки. Мы часто сами не замечаем, как у нас в доме появляются лишние вещи... Представьте, что завтра вы переезжаете, и подумайте, что точно стоит взять с собой. Всегда можно свой интерьер перестроить на новый лад. Сделать актуальным, и главное — добиться, чтобы он отражал человека.

— Если задумали редизайн своего пространства, то один из первых этапов — убраться и посмотреть, от чего можно отказаться, — советует Кира. Фото: Серафима Кузина

Текст: Мария Симонова

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