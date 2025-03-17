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Завтра в Томске перекроют участок ул. Некрасова

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Завтра, 18 марта, в Томске перекроют участок от ул. Некрасова от дома №35 до ул. Сибирская, 70.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать с 9.00 до 18.00. В это время здесь будут работать бригады ООО «СК Капитель».

В период действия ограничения движение на данному указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута по городу.

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