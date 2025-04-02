Ледовые переправы и автозимники закрыли в Томской области

2 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 2 апреля, в Томской области завершился сезон эксплуатации региональных ледовых переправ и автозимников.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ночью закрыта последняя действующая переправа через реку Обь в Колпашевском районе. В этом году одна из крупных и востребованных переправ у городской пристани Колпашева проработала 105 дней.

«Томскавтодор» ежегодно в зимний период на региональных трассах обустраивает 28 ледовых переправ и 9 автозимников в Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском и Чаинском районах.

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