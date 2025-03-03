Томские альпинисты стали призерами финала Кубка России
3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Томская федерация альпинизма
Томские спортсмены Юлия Филатьева и Владислав Темерев стали первыми в финальном этапе Кубка России в дисциплине ледолазание-комбинации, сообщают в группе Томской федерации альпинизма «ВКонтакте».
Турнир проходил в Тюмени с 26 февраля. В состязаниях приняли участие 34 спортсмена из восьми регионов.
По итогам сезона томские альпинисты взяли «бронзу» в общем зачете Кубка России.
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