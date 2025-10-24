Анатомия Томска. Аптекарский мост

24 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Андрей Кузнецов

Аптекарский мост — одно из исторических инженерных сооружений в центре города. Небольшой, но нужный: более ста лет он соединяет Болото с Уржаткой. В новой серии нашего совместного с мэрией проекта «Анатомия Томска» рассказываем историю моста.

Что такое Аптекарский мост с точки зрения городской инфраструктуры сегодня? — Это одна из важных дорожных артерий Томска, которая соединяет Советский и Октябрьский районы. По сути, дорога через мост является дублером улицы Яковлева и позволяет людям, которые живут и работают в районе Пушкина и Иркутского тракта, быстрее добираться в центральную часть города. Это привычный для многих людей маршрут, который пользуется популярностью, поэтому мост достаточно загружен, — поясняет заместитель мэра Томска по строительству и жилищной политике Алексей Макаров. — Ну и конечно, через Аптекарский мост пролегают многие туристические маршруты. Совершенно точно, сегодня это архитектурная доминанта и изюминка исторического района, работающая на узнаваемость Томска. — Сооружение было в неудовлетворительном состоянии: этот уникальный объект требовалось привести в порядок. Ремонт Аптекарского моста для администрации Томска стал важной задачей, которую поставил перед нами мэр Томска Дмитрий Махиня, — рассказывает Алексей Макаров. — В апреле на ремонт зашел новосибирский подрядчик, который имеет хороший опыт по обновлению мостовых сооружений. С того момента выездные совещания мэра Томска, где мы контролируем ход работ и корректируем детали ремонта, проводятся регулярно. На сегодняшний день работы, можно сказать, подходят к концу. На прошлой неделе завершили асфальтирование уже второй половины проезжей части, работы на первой стороне закончили еще в августе. Скоро планируем полноценно открыть проезд по двум полосам моста (сейчас там организовано реверсивное движение). Специалисты продолжают работы по ремонту и покраске пролетного строения и опор моста, дальше перейдут на установку ограждений и монтаж фонарей. Уже в ноябре мы сможем прогуляться и увидеть обновленный мост, который, я уверен, прослужит не один десяток лет.

По словам Макарова, при восстановлении большое внимание уделили деталям, которые подчеркнут историческую составляющую сооружения. Для этого устанавливают красивые перила и ретро-фонари:

— Для томичей мост, несомненно, знаковый, позволяющий погрузиться в атмосферу старого Томска. Эти работы вот-вот завершатся и результат, я уверен, понравится горожанам и гостям Томска.

Установка ретро-ограждений Фото: Савелий Петрушев

Ремонтные работы на мосту Фото: Савелий Петрушев

Также по словам чиновника, мэр Томска Дмитрий Махиня поручил комплексно подойти к благоустройству территории вблизи моста.

— В сезон мы провели ремонт части переулка Аптекарского — подъездной дороги к мосту и тротуаров. Планируем также продолжить ямочный ремонт дорог в этом районе в следующем году. Сейчас работаем над передачей домов на пер. Аптекарский инвесторам для восстановления по программе «Дом за рубль». Дом №11\1 уже выставлен на торги, по деревянному дому на углу под №11 в ближайшее время произойдет расселение последней квартиры, и мы будем готовить его для включения в программу.

Кроме того, подрядчиком в рамках контракта были расчищены от поросли берега реки в непосредственной близости к сооружению. Это позволило открыть прекрасный вид на реку с моста, — говорит Алексей Макаров.

Так выглядел мост до ремонтных работ и расчистки Фото: Серафима Кузина

После проведенного ремонта профильные специалисты будут поддерживать соответствующее состояние прилегающей территории: возможность сделать красивые снимки с моста, спуститься к Ушайке и увидеть мост со стороны давно напрашивалась.

«Анатомия Томска» — это проект, в котором мы, совместно с мэрией города, рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».