В январе в «Кабинете Пушкинского» томичей ждут выставки, воркшопы и встречи с художниками

29 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Эркин Сулейманов

Стала известна январская программа мероприятий от Сибирского филиала Пушкинского музея. Для томичей подготовили воркшопы, экскурсии, выставки и встречи с художниками.

Рассказываем, какие события можно будет посетить в следующем месяце:

Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

Открывает программу воркшоп «Homo Legens — Человек Читающий», посвященный трансформации культуры чтения. Событие пройдет в формате открытого диалога с аудиторией. Его проведет специалист по работе с молодежью, культуролог, руководитель и ведущий книжных клубов для подростков Данил Фомичёв. На примерах он объяснит, как устроено чтение, как оно формирует человека и как продолжает определять траекторию развития мысли.

Встреча состоится 8 января в 16:00 в Сибирском филиале Пушкинского музея по адресу: пл. Ленина, 8, 1 этаж, вход с торца со стороны Театра Драмы. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Также томичи смогут посетить выставку печатной графики художников Урала, Сибири и Дальнего Востока, которая работает в Кабинете Пушкинского в Научной библиотеке ТГУ. В экспозиции представлены произведения последнего десятилетия, сгруппированные по техникам исполнения. Здесь можно увидеть, как художники, используя техники офорта, ксилографии, гравюры на пластике, обращаются не только к фабричной, но и к авторской литой бумаге, ткани, сочетают несколько печатных техник, расширяя границы печатной графики.

На выставке представлены печатные формы, инструменты и материалы, раскрывающие процесс создания графических произведений и демонстрирующие ценность печатной графики.

К проекту организаторы подготовили просветительскую программу:

Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

Так, 15 января куратор выставки Лукия Мурина проведет экскурсию, на которой расскажет, как создаются произведения в техниках офорта, литографии, ксилографии и гравюры на пластике. Посетители познакомятся с инструментами и печатными формами, а также узнают о чём говорят в своих произведениях современные авторы.

Экскурсия стартует в 18.30. Входы свободный, по предварительной регистрации.

Также пройдут творческие встречи с барнаульскими художницами-участницами выставки «Кабинет графики».

Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

Томичи смогут пообщаться с Мариной Демидовой в рамках встречи «Цветная ксилография. Как печатать с нескольких досок и не сойти с ума», запланированной на 23 января. Художница расскажет об особенностях гравюры на дереве и о том, насколько сложно работать в технике цветной ксилографии.

— Это одна из самых трудоемких разновидностей гравюры по дереву, где для каждого оттенка цвета создается отдельная печатная форма. Обычно их требуется четыре-пять, но в некоторых работах их число доходит до девяти. Творческая встреча — это возможность узнать, как рождается цветная гравюра, сколько сил и терпения скрыто за каждой работой и почему результат стоит труда, — объясняют организаторы.

Мероприятие пройдет в Кабинете Пушкинского на пр. Ленина, 34а.

Входы свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

На следующий день, 24 января, пройдет творческая встреча с Анной Полторыхиной «График без печатного станка или что делать после 15 лет обучения?». Она расскажет о годах обучения в Красноярске и последующем возвращении в Барнаул. Особенно интересны ее опыт как художника-графика в условиях отсутствия печатного станка, а также история о вынужденном, но плодотворном переходе к работе цветным карандашом.

— В основе художественного метода Анны — изучение возможностей ритма и модуля для построения композиции и пространства. Обращаясь к городской среде, одному из ведущих мотивов в ее творчестве, художница стремится к диалогу с историей места и выработке собственного взгляда на него, — отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет в Кабинете Пушкинского. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 12.30.

Следить за анонсами мероприятий можно в группе Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина «ВКонтакте» и его телеграм-канале.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».