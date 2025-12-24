Вопрос устойчивости: как нефтяники помогают северным районам Томской области

24 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Для северных территорий помощь компаний — вопрос устойчивости. В уходящем году «Томскнефть» сосредоточилась на том, что напрямую влияет на качество жизни здесь: медицине, образовании, занятости и отдыхе детей и подростков.

Рассказываем в нашем обзоре о социальной программе нефтяников в регионе.

Благотворительность в Нефтеграде

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Особое внимание «Томскнефть» уделила учреждениям Стрежевого — города, где базируется офис компании. В этом году для местной больницы был приобретён комплекс современного оборудования: нейрокоррекционная система, аппаратно-программный комплекс «Синхро С», электростимулятор «Доктор ТЭС», прибор аудиовизуальной стимуляции «Лингостим» и другие устройства.

Предприятие продолжило поддерживать школьные и молодёжные объединения Стрежевого. В этом году при участии «Томскнефти» были организованы экспедиции для воспитанников оборонно-спортивного клуба «Десантник» в места боёв Великой Отечественной войны. Нефтяники помогли городскому управлению образования в закупке формы для юнармейцев.

Отдельным направлением стала поддержка стрежевской спортивной школы. В текущем году «Томскнефть» направила средства на закупку необходимого спортивного инвентаря для ребят. Уже в следующем году компания вновь присоединится к организации детских спортивных турниров по разным видам спорта.

— «Томскнефть» ежегодно помогает нашей школе в организации различных соревнований. В этом году решили усилить техническую базу школы. Уверен, что в следующем году при поддержке «Томскнефти» мы сумеем вывести наши соревнования на более высокий уровень, — отметил директор стрежевской спортивной школы Кирилл Можаров.

Помощь на Севере

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Благотворительная программа «Томскнефти» охватывает не только Стрежевой, но и населённые пункты других северных районов Томской области. В этом году в селе Александровское появилась собственная сцена — модульный комплекс, который позволит проводить больше культурных и общественных мероприятий.

А еще нефтяники помогают жителям этого района с ограниченными возможностями здоровья. Уже второй год компания поддерживает фестиваль «Преодолевай себя!». Он объединяет выставку творческих работ и спортивные соревнования для взрослых и детей с ОВЗ.

— Фестиваль «Преодолей себя!» можно сравнить со . Для ребят с ОВЗ проходили адаптированные веселые старты. Для взрослых — турниры по стрельбе, дартсу, шашкам, шахматам, боулингу, — отметил глава Александровского района Денис Пьянков. — Реализация такого проекта была бы невозможна без поддержки «Томскнефти». Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества.

В этом году нефтяники поддержали школу в одном из сел Парабельского района. Местная администрация обратилась к недропользователям с просьбой помочь с ремонтом образовательного учреждения в поселке Заводском. Нефтяники откликнулись. Благодаря их поддержке школьную котельную, которая вот уже более 30 лет работает на угле, переведут на газ. Это позволит повысить надёжность и эффективность теплоснабжения для школьников.

Нефтяники помогли с капитальным ремонтом еще одной школы — спортивной — в селе Каргасок. Учреждение является единственным объектом этого профиля для круглогодичного использования в населенном пункте. Поэтому его восстановление являлось одним из приоритетов для местных жителей, в том числе сотрудников «Томскнефти».

Фото: Павел Шкутов, предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Помимо поддержки социальных учреждений региона, «Томскнефть» участвует в программах временной занятости школьников. Компания помогает подросткам устроиться на свою первую работу и заработать во время каникул. В этом году на средства «Томскнефти» были организованы 290 временных рабочих мест для школьников из Парабели, Александровского и Кедрового. Кроме того, нефтяники помогли обеспечить летний отдых для 460 подростков из Каргаска и Кедрового.

«Политика высокой социальной ответственности компаний-акционеров — „ННК“ и „Газпром нефти“ — ориентир для нас. Мы стараемся ежегодно поддерживать различные социальные проекты. Мы убеждены, что развитие возможно только там, где бизнес, власть и общество идут рука об руку — с уважением и заботой», — подчеркнули в «Томскнефти».

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

