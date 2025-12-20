18+
В Томске прошла премьера уличной сказки «Департамент важных дел»

Вчера, 19 декабря, в Томске на площадке у Большого концертного зала Томской филармонии прошла премьера уличного спектакля «Департамент важных дел».

В нем приняли участие актеры томских и северских театров, а также учащиеся городских театральных студий. Постановка стала результатом семинара «Культура уличного театра», который при поддержке регионального Департамента по культуре провел уличный театр «Небесная карусель» из Санкт-Петербурга.

Вновь посмотреть уличную сказку можно будет на площадке Дома искусств по адресу: ул. Шишкова, 10. Показы стартуют с 9 января 2026 года. Стоимость билетов составит 550 рублей.

Яркие кадры с премьеры — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

0+.

