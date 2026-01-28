18+
Томский политех организует бесплатные экскурсии для детей

На следующей неделе в комплексе музеев Томского политеха пройдут бесплатные экскурсии для детей: им покажут древних трилобитов и расскажут, как изучали звук, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Университетские музеи детям» в преддверии Дня российской науки. Для маленьких томичей 3 и 4 февраля вуз проведет серию экскурсий по минералогическому и палеонтологическому музею, а также музею физической техники и эксперимента.

Так, 3 февраля дети смогут увидеть редкие и уникальные экспонаты со всего мира — образцы трилобитов, аммонитов и моллюсков, морских лилий, брахиоподов, челюсть акулы, шерсть, бивни мамонта и многое другое. Все это их ждет на экскурсии по палеонтологическому музею (1-й корпус ТПУ, ул. Советская, 73).

Будет организовано две группы, они стартуют в 12:00 и 13:00.

Также 3 февраля пройдет экскурсия по музею физической техники и эксперимента (3-й корпус ТПУ, пр. Ленина, 43). На ней дети смогут узнать, каким образом изучались такие явления как свет, звук в начале прошлого века, как изменились физические приборы с развитием технического прогресса. Начало в 15:00.

Обзорная экскурсия по минералогическому музею (1-й корпус ТПУ, ул. Советская, 73) пройдет 3 февраля в 13:00 и 4 февраля в 12:00. На ней экскурсанты смогут увидеть уникальную коллекцию минералов, которую собирали геологи ТПУ больше 100 лет.

Вход на все экскурсии свободный, для участия требуется предварительная запись по телефону +7 (3822) 70-56-71 или в сообщениях группы. Количество мест ограничено.

