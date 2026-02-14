Более 2,5 тыс. томичей приняли участие в забеге «Лыжня России»

14 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 14 февраля, в Томске стартовала массовая лыжная гонка «Лыжня России». Участие в забеге приняли жители всех муниципалитетов региона.

В областном центре гонки прошли на четырех трассах: на стадионе «Политехник», на лыжных базах «Метелица», «Сосновый бор», «Кедр».

Акция включала несколько забегов: массовый старт без учета времени на 1 и 3 км на всех площадках. На «Политехнике» также была организована гонка на время: 10 км для взрослых и 5 км для подростков до 18 лет.

По данным пресс-службы мэрии, всего в забеге приняли участие более 2,5 тыс. томичей.

Фото: Савелий Петрушев

