Томские производители представят свою продукцию в Саудовской Аравии

Томские производители пищевой продукции и товаров народного потребления приглашают на фестиваль-ярмарку «Сделано в России», которая пройдет в Эр-Рияде.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, мероприятие приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. На ярмарке будет представлено более тысячи наименований российской продукции: пищевые товары, товары народного потребления, а также отдельная бьюти-зона с косметикой и парфюмерией.

Для гостей фестиваля организована программа с кулинарным шоу и дегустацией, выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классам по народным промыслам, онлайн-продажи и деловые встречи с потенциальными партнерами и покупателями.

