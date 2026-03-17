Томские ученые научились быстро «зажигать» керамику

Материаловеды Томского политеха вместе с коллегами адаптировали метод электродугового плазменного синтеза для получения люминесцентной керамики. Он позволят получать светоизлучающие материалы менее, чем за минуту, сообщает пресс-служба вуза.

Для отработки технологии ученые синтезировали достаточно изученные составы люминесцентных керамик из оксида магния, оксида алюминия и алюмомагнезиальной шпинели с добавлением ионов хрома и марганца.

— Исследования полученных образцов показали, что наш подход позволяет изготовить светоизлучающую керамику менее чем за минуту. При этом эффективность излучения сопоставима с показателями аналогичных материалов, полученных другими методами, которые требуют больших временных затрат и применения дорогостоящего оборудования. Стоит отметить, что изменение химического состава материалов не требует изменения технологии, — отмечает руководитель проекта, доцент отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Дамир Валиев.

В ходе лабораторных экспериментов подготовленные исходные материалы обрабатывали в установке электрической дуговой плазмы. В плазменной среде образцы плавились менее чем за 60 секунд. После отключения плазменного факела расплав затвердевал приблизительно за пять минут, образуя полусферические продукты.

Методами рентгенодифракционного и SEM-EDX анализа было установлено, что условия плазменного синтеза способствуют эффективному внедрению ионов активатора в кристаллическую решетку оксидной керамики.

— Использование различных активаторов позволяет получать излучение в разных спектральных диапазонах, что подчеркивает потенциал для разработки материалов с заданными спектрально-люминесцентными характеристиками. Так, полученные образцы с «красновато-розовым» свечением, и образцы с «зеленым» свечением, можно адаптировать, например, для производства лазерных проекторов, где керамический преобразователь лазерного излучения является ключевым компонентом оптического тракта в получении изображения с высокой цветовой яркостью, — поясняет Дамир Валиев.

Ученые также выяснили, что интенсивность свечения и время затухания итогового материала зависят от структуры кристаллической решетки исходного оксида. Установленные взаимосвязи «состав-структура-свойство» имеют фундаментальное значение для понимания люминесцентных центров в неравновесной керамике и обеспечивают основу для целенаправленного проектирования новых функциональных материалов оптоэлектроники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».