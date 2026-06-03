Как сибирская музыкальная школа помогла томичу покорить Москву

3 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Ксения Чечельницкая

Томская филармония завершает творческий год. В программе Закрытия 80-го концертного сезона — безусловные шедевры. В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. Солист — лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускник и преподаватель РАМ им. Гнесиных Алексей Вакер (фортепиано, Москва).

Для Алексея это выступление особенное: он томич по рождению, выпускник ДШИ № 1 им. А. Г. Рубинштейна и Томского музыкального колледжа им. Э. В. Денисова. По пути в родной город музыкант ответил на наши вопросы.

Концерт с участием Алексея Вакера в БКЗ, 2024 г. Фото: Ксения Чечельницкая

— Алексей, вы учились музыке в Томске, а сейчас уже сами преподаете — в Москве. Что вы чувствуете, возвращаясь в Томск в статусе солиста?

— Играть в родном городе всегда приятно — здесь чувствуешь себя дома. БКЗ Томской филармонии — это зал, в который я, будучи ребенком, каждое воскресенье ходил с мамой. Мама обожала симфонические концерты и всегда брала меня с собой, поэтому этот зал для меня во многом родной. Как и Томский музыкальный колледж, и Детская школа искусств № 1. Все эти места повлияли на мое становление, на мой дальнейший путь. Поэтому возвращаться в них — это и ответственно, и по-домашнему тепло и приятно.

— Предстоящее выступление на закрытии 80-го сезона филармонии — это ваш третий выход на сцену БКЗ с оркестром. Второй раз вы играли здесь в сентябре 2024 года на торжественном губернаторском приеме в честь 80-летнего юбилея Томской области. А когда был первый?

— Это был февраль 2018 года. Я играл с Томским академическим симфоническим оркестром под управлением испанского дирижера Унаи Уреччо ни много ни мало Третий концерт Рахманинова. Это был хороший опыт и очень памятное выступление. На нем присутствовала моя мама — я успел порадовать ее игрой с тем самым оркестром, который она так любила, в зале, где все мое детство мы сидели на соседних местах.

Концерт в БКЗ, за фортепиано — Алексей Вакер, 2018 г. Фото: Игорь Волк

— Остались ли у вас в Томске родные и близкие?

— В Томске живут две мои родные сестры — Ира и Настя. Всего нас в семье четверо: две сестры и брат. Брат Виктор сейчас в другом городе, а сестры обязательно придут на концерт, чему я очень рад. Очень надеюсь, что будут и педагоги. Буду счастлив увидеть Елену Александровну Фефелову. Прекрасно помню ее уроки и хочу в очередной раз показать на сцене результат наших общих трудов. Также буду очень рад видеть моих дорогих преподавателей по теории: Элеонору Александровну Сухушину из музыкальной школы и Елену Анатольевну Богатыреву из музыкального колледжа.

Я в принципе очень люблю возвращаться в Томск, гулять по его улицам, разглядывать местную архитектуру, особенно деревянную. Возможно, это прозвучит странно, но именно она во многом сформировала меня. В детстве обожал ходить в школу пешком через полгорода, чтобы лишний раз рассмотреть старые улочки. У Томска совершенно особенный образ. Это подтверждают и мои знакомые из других регионов: все, кто хоть раз бывал здесь, отмечают колорит дореволюционного города.

— В марте 2026 года в Хрустальном зале Томского музыкального колледжа им. Э. В. Денисова прошел ваш сольный концерт. Связывает ли вас с Томском сейчас что-то помимо гастролей?

— Да, в марте я выступил в родном колледже, и провел уже третий мастер-класс для его студентов. Такие встречи имеют для меня огромное значение. Я прекрасно помню время, когда мы с однокурсниками были студентами, мечтающими о большой сцене. Приезды музыкантов из других городов всегда становились для нас событием. Это ценный обмен опытом, который позволяет шире взглянуть на искусство, которым ты занимаешься.

Музыкальное исполнительство опирается на твердые традиции и устоявшуюся школу. Но без постоянного взаимодействия между городами и учебными заведениями развитие невозможно. Теперь, когда я сам наработал определенный опыт, для меня очень важно им делиться. Кстати, такие мастер-классы я провожу не только в Томске.

Концерт с участием Алексея Вакера в БКЗ, 2024 г. Фото: Ксения Чечельницкая

— Как вы в целом оцениваете уровень музыкального образования в Сибири сегодня? Помогает ли полученная здесь база в вашей текущей педпрактике в Москве?

— У музыкального образования в Сибири и когда я учился, и сейчас есть явный центр — Новосибирская консерватория. Она очень важна и для томской музыкальной жизни: огромное количество педагогов в Томске и музыкантов в нашем оркестре — ее выпускники. Отлично помню, как студентом ездил в Новосибирск на смотр фортепианных отделений музыкальных училищ и мастер-классы выдающихся профессоров: Мэри Симховны Лебензон, Дины Леонидовны Шевчук.

В Новосибирске есть и талантливые молодые педагоги. Например, прекрасная пианистка Дания Хайбуллина. Мы подружились на конкурсах, она замечательный музыкант. Уверен, что у Новосибирской консерватории все в порядке с перспективами на будущее.

Что касается базы, полученной в Томске, — это фундамент моей работы. Когда провожу уроки и мастер-классы в Москве, иногда использую те же самые выражения, которые слышал от своего педагога Елены Фефеловой. И даже объясняю те же самые приемы теми же словами, какими она мне их объясняла.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускник и преподаватель РАМ им. Гнесиных Алексей Вакер в Томске, 2024 г. Фото: Ксения Чечельницкая

— Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига — одно из самых популярных произведений в мире. Давно ли оно в вашем репертуаре? Часто исполняете его?

— Я довольно много проходил его со студентами, но сам со сцены с оркестром никогда не исполнял. Играл для себя, как любой пианист. Так что предстоящий концерт — это мой дебют с этим произведением.

Когда Томская филармония предложила эту программу, я сначала подумал, не выбрать ли проверенный концерт из тех, что я уже играл. А потом понял, что отсутствие Концерта Грига в моем репертуаре — великое упущение. И прекрасно, что появился отличный повод его выучить!

Во втором отделении Закрытия 80-го концертного сезона прозвучит Симфония № 6 «Патетическая» Петра Ильича Чайковского. Концерт продолжит Первый филармонический фестиваль, который будет проходить до конца 2026 года в честь 80-летия Томской филармонии и оркестра.



Концерт пройдет 4 июня по адресу: пл. Ленина, 12а. Начало в 19.00.

Фото: из архива Алексея Вакера

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