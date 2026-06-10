Три лося прогулялись по Томску

10 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Алексей Степанов

Сегодня утром, 10 июня, в Томске по улицам Нахимова и Советская прогулялись три лося. Животных вернули в естественную среду обитания. Во время прогулки никто не пострадал, сообщают в региональном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства.

Как рассказал «Томскому Обзору» бывший главный эколог Томской области Александр Адам, выход лосей в город — нормальное явление. Сохатые посещают Томск почти каждый год и не всегда справляются с реакцией на них местных жителей.

Лось на прогулке Фото: Алексей Степанов

— Лоси постоянно передвигаются, мигрируют. Возможно где-то их напугали бродячие собаки, они рванули в эту сторону (в черту города — прим. ред.), — уточнил Александр Адам. — Помню, как мы спасали двухгодовалого лосенка из воды: с одного берега люди увидели зверя, начали шуметь, орать — экзотика — а лосенок не может выбраться из воды. Поэтому мы со спасателями веревками вытащили его на берег, усыпили, вывезли за Тимирязевский бор и выпустили.

Эксперт считает положительным тот факт, что звери начинают доверять людям, но все же предостерегает томичей от близких контактов с ними.

Встреча с лосем Фото: Алексей Степанов

— Если увидели лося, не надо шуметь и кричать, потому что зверь боится людей, попадает в стрессовое состояние и может вести себя неадекватно: рвануть сквозь толпу и кого-то поранить. Поэтому стоит спокойно наблюдать за ним, любоваться, фотографировать, только без шума, гама и резких движений. Кормить лосей тоже не надо, они сами себе корм найдут, — отметил Александр Адам. — Подходить к животному нельзя: он лягается передними копытами — а они очень острые и могут пробить даже череп медведя.

Эксперт напомнил, что сейчас лоси выводят потомство, поэтому не очень опасны.

Лось уходит Фото: Алексей Степанов

— Этот зверь опасен осенью, когда у него гон. Тогда они дурные и могут сами броситься на любой шевелящийся объект и долбить его копытами, — пояснил Александр Адам. — А сейчас — берегут лосят, идут туда, где есть хороший корм и безопасность.

Фото: Алексей Степанов

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