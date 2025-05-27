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В Томском районе спасли лосенка, который отбился от мамы

В мире животных, Город, Происшествия, Томские новости, животные происшествия хорошие интересные новости Томска В Томском районе спасли лосенка, который отбился от мамы

Местные жители спасли лосенка, который вместе с мамой переплывал Томь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел недалеко от села Курлек. Здесь течение унесло лосенка, и он оказался в бурной воде. Животное заметили местные жители. Как только он приблизился к берегу, его осторожно вытащили из воды и передали охотоведам.

Уточняется, что осмотревшие малыша специалисты отмечают, что лосенку ничего не угрожает, хотя он сильно испугался. Его накормили и отпустили в лес, чтобы он смог найти маму.

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