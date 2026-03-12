Усадьба на Белозерской: как связаны старинный деревянный дом и здание из кирпича на улице Пушкина

12 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На первый взгляд два этих здания в исторической части Томска у Белого озера никак не связаны. Жилой дом №34 по улице Пушкина — деревянный, соседний административный №34/1 — каменный. Одно сохранилось почти в первоначальном виде, а другое претерпело значительные изменения.

Но когда-то оба они были частью одной усадьбы на бывшей Белозерской улице. Что происходило с ними на протяжении почти 150 лет и как менялись здания, рассказываем в нашем материале.

ул. Пушкина, 34 и 34/1, 1968–1974 гг. Из архива Павла Коханенко Фото: pastvu.com

В конце 2025 года Томск чуть не лишился одного из исторических деревянных зданий из «списка-701» на улице Пушкина, 34, где роизошло возгорание в одной из квартир. К счастью, огонь был вовремя потушен и не причинил значительного ущерба.

Но это событие заставило нас обратить более пристальное внимание на прошлое старинного дома и разобраться в его деталях.

Современный вид, Пушкина, 34 Фото: Савелий Петрушев

По информации автора проекта «Град над Томью» Романа Петрушина, история деревянного дома начинается во второй половине XIX века. Изначально участок на углу улиц Иркутской (сейчас ул. Пушкина — прим. авт.) и Белозерской принадлежал томскому мещанину Ивану Раницыну. Какие постройки включала его усадьба, сейчас не ясно. Но известно, что в 1878 году она была продана Казимиру Шелкевичу, бывшему крестьянину, ставшему впоследствии томским купцом.

Через десять лет новый хозяин подал прошение в городскую управу о постройке одноэтажного деревянного дома, весьма незамысловатого. До нас дошел проект фасада этого здания, которое предполагалось пристроить к уже имеющемуся. Других жилых построек на территории усадьбы не значилось.

Проект фасада дома Шелковича. 1888 г., из фондов ГАТО Фото: Град над Томью

Удалось Шелкевичу реализовать задуманное или нет, но в 1899 году он продал свое имение за пять тысяч рублей заблудовскому мещанину, поляку по происхождению Казимиру Любецкому. Именно при нем усадьба начала приобретать очертания, узнаваемые сегодня.

Так, в 1901 году Любецкий подал прошение в управу на строительство двухэтажного деревянного дома с брандмауэром и такого же каменного. И хотя проектные документы не сохранились, исследователи предполагают, что речь идет о тех самых зданиях, которые мы знаем сейчас по адресам ул. Пушкина 34 и 34/1. Позднее, в 1914 году, Любецкий построил в усадьбе также каменные службы — новый хозяин мог себе позволить такие траты. Он был правления римско-католического благотворительного Общества при Томской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, часто вносил пожертвования. А согласно списку лиц, имеющих право в выборах в Государственную думу по Городскому избирательному собранию в Томске 1906 года, владел недвижимым имуществом и торгово-промышленным предприятием, платил государственный квартирный налог.

После Октябрьской революции 1917 года частная собственность в стране перестала существовать в прежнем виде. Но 20 апреля 1917 года, незадолго до нее Казимир Любецкий продал домовладение за 35 тысяч рублей тобольскому мещанину Давиду Кацеву. И эта сделка была выгодной — стоимость усадьбы увеличилась в семь раз!

Деревянный дом на ул. Пушкина, 24 ХХ век:

1 и 3. 1968–1974 гг., из архива Павла Коханенко;

2. 1930-е гг., из личной коллекции Е.А. Ащепкова, Государственный архив Новосибирской области;

4. 1984 г, из архива СИ «Сибспецпроектреставрация». Фото: pastvu.com, Град над Томью

Спустя всего три года после приобретения, имение Кацева было национализировано. Известно, что в 1930-х годах на территории бывших купеческих владений располагались уже три дома: каменный двухэтажный, деревянный двухэтажный с резными воротами и деревянный одноэтажный, примыкавший к брандмауэру одной из двухэтажек. К сожалению, маленький дом, как и надворные постройки и ворота, не пережили ХХ век и были утрачены.

Жительница Томска Наталья Веденеева в комментариях к посту об истории здания отмечала, что помнит эту деревянную одноэтажку рядом с главным домом. По словам томички, в конце 1980-х гг. в доме произошел пожар, и хотя здание несильно пострадало, его все равно вскоре снесли.

Трагично сложилась и жизнь человека, который отстроил усадьбу в начале ХХ века. По информации из Книги памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х — 1950-х гг., Казимир Любецкий в годы советской власти был обвинен в контрреволюционной деятельности и арестован в 1936 году. До этого работал ночным сторожем, после — приговорен к семи годам в исправительно-трудовом лагере и трем годам «поражения в правах».

Каменный дом на Пушкина, 34/1. 1984 гю, из архива СИ «Сибспецпроектреставрация» Фото: Град над Томью

Новый этап в истории сохранившейся части усадьбы Любецкого — деревянного дома на ул. Пушкина, 34 и каменного на ул. Пушкина, 34/1 — начался в 2000-х, когда фасад первого отреставрировали, а габариты второго были увеличены за счет пристроек. Сегодня деревянное здание остается по-прежнему жилым, а в каменном разместились административные учреждения. Каждое из них по-своему интересно.

Первое выделяется обилием деревянного резного декора: крышу украшают карниз, причелина и «полотенце»; по бокам дома пилястры, наличники объемные, с «занавесками» наверху; нижний ряд окон со ставнями, сзади здания — кирпичный брандмауэр.

ул. Пушкина, 34 Фото: Савелий Петрушев

Второе выполнено в «кирпичном стиле» без отделки, центральный фасад до сих пор украшает небольшой балкон, а крышу — мансарда.

ул. Пушкина, 34/1 Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алена Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».