В Томске в деревянном доме из списка-701 произошел пожар

В Томске в деревянном доме из списка-701 произошел пожар

Минувшей ночью в Томске загорелся деревянный двухэтажный жилой дом по ул. Пушкина, 34, включенный в зону охраны объектов культурного наследия.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло на втором этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Загоревшееся здание в 2008 году было отреставрировано за счет областного бюджета. Также дом включен в региональную программу капитального ремонта.

Это одно из целой линейки сохранившихся на ул. Пушкина дореволюционных зданий, в том числе, Пушкина, 28а, вошедшего в муниципальную программу «Дом за рубль» и Пушкина, 40 — дома Григорьева, где сейчас располагается инспекция Управления ФСИН РФ по Томской области.

Тэги/темы:
