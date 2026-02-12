Томичей приглашают отметить День всех влюбленных прогулкой вокруг Академгородка

12 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 14 февраля, в Томске пройдет прогулка по территории вокруг Академгородка. Ее участников ждет 14-километровый маршрут с горками, красивыми видами и чаем.

Как уточняют организаторы из проекта «Томская прогулка», во время прогулки можно будет увидеть вантовый мост, заварзинский лес, посмотреть на город с Толстого мыса.

— Этот маршрут удивляет обилием разнообразных рельефов и ландшафтов: лес, поле, река, мосты, церковь, родник и даже горнолыжная трасса! Всё это мы увидим на прогулке в субботу, 14 февраля, — говорится в сообщении.

Участникам прогулки рекомендуют одеться по погоде, взять с собой еды на общий стол, термос с чаем, запасные носки и варежки, а также туристическую хобу (компактный туристический коврик — прим. ред.).

Стоимость участия 500 рублей. Записаться на прогулку можно здесь.

Начало в 11.00.

