Ближайшие отключения воды в Томске переносятся из-за погоды

24 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске отключения воды, запланированные на 25 и 26 февраля, переносятся из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так, работы на водопроводных сетях Кировского района переносятся на 2 марта. С предварительным списком домов, попавших в зону отключения можно ознакомиться здесь.

Работы на водопроводе в Тимирязевском, которые должны были затронуть жильцов более 220 домов, также переносятся. Новая дата их проведения пока не называется.

Напомним, ранее в Томской области прогнозировались тридцатиградусные морозы.

