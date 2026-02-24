18+
18+
РЕКЛАМА

Ближайшие отключения воды в Томске переносятся из-за погоды

Город, ЖКХ, Томские новости, погода в Томске погода и природа интересные новости график отключения когда дадут воду Ближайшие отключения воды в Томске переносятся из-за погоды

В Томске отключения воды, запланированные на 25 и 26 февраля, переносятся из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так, работы на водопроводных сетях Кировского района переносятся на 2 марта. С предварительным списком домов, попавших в зону отключения можно ознакомиться здесь.

Работы на водопроводе в Тимирязевском, которые должны были затронуть жильцов более 220 домов, также переносятся. Новая дата их проведения пока не называется.

Напомним, ранее в Томской области прогнозировались тридцатиградусные морозы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают отметить День всех влюбленных прогулкой вокруг Академгородка

12 февраля 2026
Томские новости

Томичи стали реже покупать автомобили с пробегом

9 февраля 2026
Томские новости

Более 220 домов в Тимирязево останутся без воды на следующей неделе

19 февраля 2026
Томские новости

Томичка стала лучшей на Кубке России по рыболовному спорту

10 февраля 2026
Томские новости

Доля занимающихся спортом в Томской области выросла в 1,5 раза за 6 лет

18 февраля 2026
Томские новости

Томский «МК-Полимер» поставил пробную партию материалов в Казахстан

21 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на «свидание» с историческими личностями

4 февраля 2026
Город

Недооцененный Арнольд: Как строили Императорский университет в Томске — 3 серия

9 февраля 2026
Книги

Купчихи, колибри и кризис среднего возраста: что почитать и обсудить в книжном клубе

17 февраля 2026