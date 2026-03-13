18+
Жители домов на девяти улицах Советского района Томска останутся без воды из-за аварии

Сегодня вечером, 13 марта, в Томске жители части домов Советского района Томска остались без воды на время устранения повреждения на водопроводной линии на пересечении улиц Герцена и Белинского, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 20.00 пятницы, 12 марта, до 12.00 субботы, 13 марта. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы заблаговременно.

В сообщении уточняется, что для местных жителей будет организован подвоз воды на перекрестке ул. Советская и ул. Карташова.

