Алтайская компания приобрела имущество банкротящегося «Сибмоста» в Томске

5 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Инвест консалтинг» (Алтайский край) приобрело на торгах имущественный комплекс банкротящегося «Сибмоста» в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные федресурса.

При стартовой цене в 115 млн рублей «Инвестконсалтинг» купил имущество за 72,2 млн рублей. Лот выставлялся посредством публичного предложения. В него вошли здания на северной окраине Томска: склад ГСМ, здание КПП, трансформаторная подстанция, котельная, бетонный завод, арматурный цех, лесопилка, гаражи, бытовой корпус, станки, оборудование и другие объекты.

По данным ЕГРЮЛ, «Инвест консалтинг» принадлежит алтайскому предпринимателю Антону Переверзеву, также владеющему различными бизнесами в регионе. Компания была зарегистрирована в 2021 году, оказывает консалтинговые услуги. Выручка не превышала 100 млн рублей.

Как сообщалось, в 2015 году к «Сибмосту» были поданы иски на сумму 2 млрд рублей, в 2016 году — на 1,7 млрд рублей. Пытаясь избежать банкротства, в сентябре 2017 года владельцы компании Владислав и Альберт Кошкины закрыли сделку по продаже 100% акций «Сибмоста» ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (с июня 2018 года — ООО «Сибмост Групп»). Стоимость сделки составила 1 рубль.

Избежать банкротства не удалось, в мае 2019 года суд по требованию Экспобанка ввел в «Сибмосте» процедуру наблюдения, а в мае 2020 года — конкурсное производство. В реестр были включены требования более 100 кредиторов на сумму около 8 млрд рублей.

