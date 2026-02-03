Жители домов на шести улицах Советского района Томска останутся без воды в середине февраля

В понедельник, 16 февраля, жителей ряда домов Советского района Томска ждет отключение воды, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».

Ограничение в подаче ресурса связаны с заменой аварийной арматуры на ул. Советская, 7-9. На время проведения работ, с 9.30 до 19.45 без воды окажутся жители домов, расположенных по адресам:

Батенькова пер, 5;

Беленца Алексея ул, 21;

Гагарина ул, 1Б, 2, 2/1, 2а, 3, 3 стр. 1, 3 стр. 2, 4, 4 стр. 1, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 10, 10/1;

Ленина пр-кт, 111 стр.2;

Нахановича пер, 10/1, 14;

Советская ул, 1а, 3, 4, 5/1, 7, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14а

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

