Жители домов на шести улицах Советского района Томска останутся без воды в середине февраля

В понедельник, 16 февраля, жителей ряда домов Советского района Томска ждет отключение воды, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».

Ограничение в подаче ресурса связаны с заменой аварийной арматуры на ул. Советская, 7-9. На время проведения работ, с 9.30 до 19.45 без воды окажутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

