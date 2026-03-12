18+
Ледоход в Томске ожидается во второй декаде апреля

Ледоход на Томи в Томской области, по прогнозам, придется на 15–20 апреля. Это позднее, чем годом ранее — в 2025-м лед пошел уже в первой декаде апреля.

— С учетом климатических норм смещается все. У нас на дворе середина марта, климатическая зима по сути, — отметил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Томской области Антон Булавко в ходе вчерашних всероссийских командно-штабных учений МЧС, служб спасения и властей в преддверии половодья.

По словам Булавко, диапазон колебаний толщины льда на реке сейчас составляет от 70 до 110 см.

— Мы всегда рассчитываем на благоприятное прохождение паводка, но понимаем, что при ухудшении обстановки возможно затопление пойменных зон. Запасы снега превышают норму в 1,5 раза.

