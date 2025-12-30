18+
Томский бренд SBLESKOM выпустил коллекцию в коллаборации с Томским театром Драмы

Бренд SBLESKOM и Томский театр драмы представили коллекцию украшений «Королева драмы». В ней авторы обращаются к миру сцены, эмоций и внутреннего переживания, переводя театральный язык в форму ювелирных образов.

Коллекция выстроена вокруг идеи, что «наша жизнь — игра», в которой каждый человек становится главным героем собственной истории. Это настроение считывается и в форме украшений, и в их деталях.

Актриса драмтеатра Елена Дзюба в укашениях коллекции «Королева драмы»
Фото: SBLESKOM

Ключевой элемент коллекции — огранённая геометрическая форма из металла, отсылающая к театральной загадочности и притягательности сцены. Чёрный родий создаёт глубокий, почти ночной оттенок, а тёплый золотой цвет вспыхивает, как свет софитов. Кисточки из цепей добавляют динамику и выразительность движениям, превращая жесты в маленькие сценические акты.

В коллекцию вошли колье и серьги, каффы и кольца — украшения, призванные подчеркнуть внутреннюю энергию и характер своей обладательницы. Тем, кто в диалоге между зрителем и героем выбирает вторую роль, авторы предлагают познакомиться с «Королевой драмы» — коллекцией, в которой личное присутствие на сцене становится главным акцентом.

Фото: SBLESKOM

