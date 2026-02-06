Томичи могут улететь в Улан-Удэ напрямую

6 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

С начала 2026 года авиакомпания Red Wings возобновила рейс Томск — Улан-Удэ.

Как уточняют в пресс-службе авиаперевозчика, полеты выполняются раз в неделю. Время в пути составляет 2 часа 20 минут.

Вылет из Томска — каждую субботу в 06:20.

Напомним, рейсы были возобновлены в рамках программы субсидирования. Предполагалось, что полеты будут осуществляться два раза в неделю. Также сообщалось о планах возобновить рейсы в Хабаровск и Владивосток, однако, их не удалось воплотить из-за отсутствия новой авиационной техники.

