Томичи могут улететь в Улан-Удэ напрямую

С начала 2026 года авиакомпания Red Wings возобновила рейс Томск — Улан-Удэ.

Как уточняют в пресс-службе авиаперевозчика, полеты выполняются раз в неделю. Время в пути составляет 2 часа 20 минут.

Вылет из Томска — каждую субботу в 06:20.

Напомним, рейсы были возобновлены в рамках программы субсидирования. Предполагалось, что полеты будут осуществляться два раза в неделю. Также сообщалось о планах возобновить рейсы в Хабаровск и Владивосток, однако, их не удалось воплотить из-за отсутствия новой авиационной техники.

