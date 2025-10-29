Авиарейсы Томск-Улан-Удэ возобновят с января 2026 года

29 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С 1 января 2026 года в рамках программы субсидирования планируется возобновить круглогодичные авиарейсы из Томска в Улан-Удэ. Они будут осуществляться дважды в неделю компанией Red Wings, сообщил сегодня, 28 октября, Станислав Таравков, коммерческий директор сибирского кластера «Новапорт Холдинг», куда входит томский международный аэропорт им. Н.И. Камова.

«В 2026 году благодаря правительству Томской области и программе субсидирования планируются девять региональных маршрутов. Все заявки от перевозчиков были направлены в Росавиацию, ждём решений. Обычно они появляются не раньше ноября, в том числе и по рейсу Томск-Улан-Удэ», — рассказал Станислав Таравков журналистам.

Он отметил, что по другим восточным направлениям — в Хабаровск и во Владивосток — не удалось прийти к соглашению. По его словам, причина в отсутствии новой авиационной техники:

«Перевозчики сейчас в основном сконцентрированы на том, чтобы сохранять действующие маршруты. Допустим, в Хабаровске базовый перевозчик „Аврора“ — с ним мы проводили переговоры — напрямую сослались на то, что у них сейчас отсутствует техника, и они все силы бросили на сохранение действующих маршрутов».

Таравков подчеркнул, что в период зимнего расписания томский аэропорт сохраняет тринадцать внутрироссийских маршрутов, в том числе в Новосибирск, Казань, Иркутск, Читу, Красноярск, Тюмень и Екатеринбург. Также перелёты будут осуществляться в Сургут и Нижневартовск.

Он добавил, что в осенне-зимний период ожидались вылеты из Томска на Камрань, Пхукет и Паттайю авиакомпанией AzurAir, однако из-за технических возможностей перевозчика эти рейсы пришлось отменить:

«Компания очень сильно хотела [осуществлять рейсы из Томска], прилагала максимальные усилия, но буквально недавно прислала отказ. По технической возможности в осенне-зимний период они летать не могут. Мы с ними договорились, что с начала весенне-летней навигации они возобновят свою программу. Когда мы с ними об этом полностью договоримся, мы объявим дополнительно», — подчеркнул Таравков.

Он добавил, что в ближайшем будущем томский аэропорт может начать принимать регулярные международные маршруты. По словам Станислава, переговоры касательно такой возможности уже назначены на 31 октября с молодой ташкентской авиакомпанией. Кроме этого, специалисты сибирского кластера «Новапорт Холдинг» в декабре этого года планируют переговоры с азиатскими коллегами.

«Томский аэропорт новый, красивый, современный и готов обслужить всех, — сказал Таравков. — Но здесь должны сложиться два момента: первое — это желание самого перевозчика осуществлять полеты в Россию, а второе — допуски. Недавно мы проводили переговоры с компанией GetJet, но у них большая машина — Airbus A330, на прием которой нужно получить соответствующие допуски в Росавиации».

Генеральный директор ООО «Аэропорт Томск» Иван Михеев отметил, что для приемки крупных воздушных судов проектная организация должна выдать заключение, что аэродром по прочностным характеристикам и геометрическим параметрам соответствует регламенту. Он добавил, что сейчас томский аэропорт занимается получением этого заключения, чтобы осуществлять рейсы во Вьетнам.

Напомним, томский аэропорт «Богашево» по итогам 2024 года обслужил 653 05 тыс. пассажиров, что на 8,9% больше, чем в 2023 году. К 2030 году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 1 млн человек.

