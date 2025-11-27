18+
«Ростелеком» запустил шесть базовых станций «Булат» в Томской области

«Ростелеком» подключил базовые станции от компании «Булат» в шести населенных пунктах Томской области. Теперь жители сёл Карбышево, Петухово и Белоусово Томского района, а также Дубровки, Шиняева и Вамболы Зырянского района могут пользоваться мобильной связью и интернетом. Работы выполнены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) при поддержке сотового оператора Т2.

Для вывода в эфир базовых станций «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи. В результате доступ к современным телекоммуникационным сервисам получили еще полторы тысячи жителей региона.

Базовые станции от компании «Булат» поддерживают одновременно две технологии — 2G/GSM для голосовой связи и 4G/LTE для высокоскоростного мобильного интернета. Система управления сетью и программное обеспечение разработаны в России.

— УЦН 2.0 — это проект, направленный на расширение цифровых возможностей жителей малых и труднодоступных сёл. В этом году мы планируем подключить еще восемь базовых станций в Бакчарском, Парабельском, Первомайском, Томском и Чаинском районах. С 2022 года мобильной связью обеспечены более 11 тысяч жителей из 48 населенных пунктов Томской области, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Сёла, в которых строятся новые базовые станции сотовой связи, выбирают сами жители путем голосования на портале Госуслуги. В 2025 году в нем приняло участие 1 567 человек, проживающих в Томской области. Окончательный список населенных пунктов, где в 2026 году появится мобильный интернет, будет утвержден после обработки всех голосов.

