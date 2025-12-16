Томские альпинисты привезли медали всероссийских соревнований

16 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Томская федерация альпинизма

Три томских спортсмена взяли медали чемпионата России и второго этапа Кубка России по альпинизму. Турнир прошел с 10 по 15 декабря в Тюмени.

Как сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 11 регионов. Томскую область представляли четыре участника и один судья.

По итогам чемпионата России в дисциплине «ледолазание — комбинация» серебряным призером стала воспитанница ДДЮ «КЕДР» и член Томской федерации альпинизма Ася Тюлюпо. Она же выиграла во втором этапе Кубка России по альпинизму в дисциплине «ледолазание — трудность». С этого же состязания в дисциплине «скорость» серебряные медали в Томск привезли Владислав Темерев и Анна Павлюк.

Следующий всероссийский старт по ледолазанию ожидается в январе 2026 году во Владивостоке.

Фото: Томская федерация альпинизма

