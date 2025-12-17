Около ста произведений приобрели томичи в дни «Ярмарки книги и графики» в Томске

17 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В минувшие выходные, с 12 по 14 декабря, в Томске прошла первая «Ярмарка книги и графики», организованная Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с издательством «Макушин Медиа». На ней свои произведения представили участники выставки «Кабинет графики» из Сибири, Урала и Дальнего Востока.

По словам организаторов, за три дня было продано около ста графических работ, керамических изделий и в технике горячей эмали. Их авторами стали художники из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска.

Особым спросом у покупателей пользовались литографии томских художниц Евгении Мельченко и Евгении Гурьяновой, графика иркутянина Сергея Жгилёва и линогравюры Дмитрия Меркулова из Ангарска.

«Ярмарка прошла невероятно успешно, — рассказала заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея Наталия Почтарёва. — Мы увидели огромный интерес публики к современной графике и живой диалог между художниками, коллекционерами и музеем. Это именно та синергия, к которой мы стремились. Уверена, что ярмарка станет регулярной и будет только набирать обороты».

Отдельным блоком на ярмарке были представлены научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детская литература, а также музейный мерч Пушкинского музея. Посетители активно приобретали издания музея, среди которых самыми популярными стали книги «Французская афиша конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», «Британский постер XIX–XX веков из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина», каталог выставки «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» и детские раскраски.

Издательство «Макушин Медиа» также отметило высокий интерес к своему бестселлеру — «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу» и новогодним открыткам с котиками и архитектурными элементами знаковых томских зданий.

«Участие в первой Ярмарке книги и графики органично вписалось в наше сотрудничество с Сибирским филиалом Пушкинского музея. Формат мероприятия показал, что в Томске есть живой интерес к современному искусству и литературе о городе — не только смотреть, но и покупать, знакомиться с авторами, начинать коллекционировать, — отметила продюсер издательства „Макушин Медиа“ Василина Фаткулина. — Мы увидели, что для многих посетителей ярмарка стала поводом по-новому взглянуть на знакомый город, его историю и визуальный образ. Такой интерес к локальной культуре и вдумчивое отношение к ней — ценный результат проекта».

Прошедшая ярмарка стала логичным продолжением выставки «Кабинет графики», которая продлится в Кабинете Пушкинского до 11 марта 2026 года. В экспозиции выставки представлено более 50 произведений, выполненных в техниках офорта, сухой иглы, ксилографии, гравюры на пластике, литографии.

Первая экскурсия по выставке состоится 19 декабря в новом здании Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а, 5-й этаж. Начало в 18:30.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

16+

