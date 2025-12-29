В Томске открылся каток на стадионе «Политехник»

29 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Каток площадью 1 800 метров открылся на стадионе Томского политехнического университета на ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20).

Как уточняют в пресс-службе вуза, он будет работать в будни с 12.00 до 22.00. Всего посетителям доступно 233 пары коньков: 113 хоккейных и 120 фигурных. Размерный ряд от 29 до 48.

Стоимость проката коньков: для посетителей в возрасте 14 лет и старше — 200 рублей в час, в возрасте младше 14 лет — 100 рублей в час. Для сотрудников и студентов Томского политеха прокат коньков — 100 рублей в час.

Вход со своими коньками также обойдется в 100 рублей на человека.

В сообщении уточняется, что при температуре ниже -20 градусов каток работать не будет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».