Арестовано имущество томского свинокомплекса «Сибагро» и его экс-главы по делу об ущербе лесу на 169 млн рублей

19 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура Томской области направила в Томский районный суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, возбужденное в отношении экс-директора свинокомплекса «Томский» (входит в «Сибагро»), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На имущество обвиняемого и коммерческой организации наложен арест, перечень имущества в сообщении не указан. Сумма ущерба составила 169 млн рублей.

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2023 года обвиняемый, желая сократить расходы возглавляемой им организации, с целью вовлечения земель Томского района в сельскохозяйственный оборот в отсутствие проектной документации по освоению лесов произвел незаконную рубку лесных насаждений, произрастающих на арендуемом земельном участке.

Как сообщалось, директор свинокомплекса «Томский» Владимир Боровков стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса в Томском районе Томской области. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Речь идет об уголовном деле, фигурантом которого также является задержанный ранее замглавы Томского района Сергей Макурин.

По данным ЕГРЮЛ, Боровков перестал занимать должность директора свинокомплекса 27 ноября 2025 года, теперь предприятие возглавляет Александр Триппель.

«Сибагро» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

