18+
18+
РЕКЛАМА

В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки №5 и №30/33

Город, Новый год ❄, Общественный транспорт, Томские новости, автобус схема движения дорога общественный транспорт дороги В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки №5 и №30/33

Помимо трамваем и троллейбусов в новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутные автобусы, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, транспортную доступность районов, куда не заходит электротранспорт, будут обеспечивать маршрутки №5 и №30/33.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут курсировать троллейбусы №1, 2, 3 и 6, а также трамваи №1, 2 и 3.

Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.

А со временем выхода транспорта с конечных остановок можно ознакомиться в карточках:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на «Ярмарку книги и графики»

28 ноября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на уличную сказку «Департамент важных дел»

9 декабря 2025
Томские новости

Время чудес наступает: «Ростелеком» исполнил мечты детей из Бакчарского детского дома

22 декабря 2025
Томские новости

Потепление на 30 градусов ожидается в Томской области

10 декабря 2025
Томские новости

Знакомство с котятами, розыгрыш и гаражная распродажа ждут томичей на ярмарке

26 декабря 2025
Книги

100 историй краеведческого. В Томске вышла книга о фондах музея

30 ноября 2025
Томские новости

В Томске прошла премьера уличной сказки «Департамент важных дел»

20 декабря 2025
Томские новости

На Ново-Соборной в Томске заработали горки

23 декабря 2025
Томские новости

В Томской области завершают формирование регионального правительства

11 декабря 2025