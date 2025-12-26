В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки №5 и №30/33

26 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Помимо трамваем и троллейбусов в новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутные автобусы, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, транспортную доступность районов, куда не заходит электротранспорт, будут обеспечивать маршрутки №5 и №30/33.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут курсировать троллейбусы №1, 2, 3 и 6, а также трамваи №1, 2 и 3.

Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.

А со временем выхода транспорта с конечных остановок можно ознакомиться в карточках:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».